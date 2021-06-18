雖然選舉制度已經「完善」，《議事規則》亦加入限時限次發言等剪布工具，但建制派意猶未盡。有報道建制派指可能修改《立法會（權力及特權）條例》，容許立法會會議也可以視像形式舉行外，更研究設立具人面辨識功能的電子遙距表決系統，解決投票問題。

議事規則委員會主席謝偉俊早前指，「流會罰款」原則上獲通過，但需立例正式執行。網媒《香港01》今日報道，指政務司司長張建宗與內會主席李慧琼會面時指，當局會修訂《特權法》以落實「流會罰款」。同時有消息指，有關修例會趁機容許逢周三召開的立法會會議，可以視像形式開會，而為解決投票問題，該消息指立法會會研發具人面辨識功能的電子遙距投票系統。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，隨着疫情漸趨正常，很多機構如大學也回復正常上課，在涉及憲制權力、莊嚴投票的立法會會議上使用視像開會，擔心出現不理想、不認真情況，尤其過去曾發生「揸車開會」問題，「大家都期待立法會有重要嘅憲制權力，要認真啲嘅情況」。至於為何選制「完善」、《議規》收緊後，建制陣營仍有此一舉，蔡表示不想揣測。

謝偉俊今日向《蘋果》表示，議規會暫未討論視像方式舉行立法會會議，立法會秘書處亦未有知會過他有關研究設立電子遙距表決系統問題，不過他透露議規會內確實有聲音要求，將視像開會擴展至立法會會議，以應付「天災人禍」，他認為在「既定情況」下實施是可以接受，惟暫未有落實時間。

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