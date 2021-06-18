《蘋果日報》大樓昨（17日）突遭警方搜查，500名警員闖入大樓，是過去一年內第二次再有大批警員封鎖大樓。外界擔心香港新聞自由進一步縮窄，大批市民今（18日）早到報攤排隊搶購《蘋果日報》表示支持。不過，今早有小學教師疑因買了10份《蘋果》回校派給相熟老師，遭校方「照肺」，更被指「動機不良」，需暫停今日課堂 。

方老師今早在Facebook發文，指知道今日的《蘋果》很難買，所以一早買了10份，並帶回學校送給友好的同事，但疑因有其他職員見到後「篤灰」，原要上的5堂課竟被校方立刻安排代課。副校長更陪方老師到校長室，要求他向同事收回報紙，否則會向辦學團體、校董會報告，理由是方老師「違反不帶政治入學校的規定」。據了解，方老師需要在今日內向校方寫報告解釋事件。

教師兄長：學校做打手需唔需要走到咁前

記者聯絡到方老師的兄長，兄長指方老師今早見到報攤尚有《蘋果》賣，因知道中午過後一定更加難買，於是買了10份回校帶給同事，方兄長：「教員室同社會一樣，咩光譜都有，佢又唔係好高調，打晒鑼鼓咁，只不過係將買到嘅報紙擺喺朋友同事嘅枱面上面。」

方兄長斥校方太過敏感，因《蘋果》目前仍是合法可以買賣，「學校做打手需唔需要走到咁前」。

網傳涉事小學為天水圍一間有宗教背景為辦學團體的小學，《蘋果》已向相關學校查詢，正待回覆。

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