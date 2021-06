手機用戶請按此放大圖表

昨日數百警察再兵臨《蘋果》城下,以國安法之名,踩踏新聞自由,面對政權為所欲為,我們只會緊守崗位,盡力呼吸,盡力出版,既是履行傳媒工作的天職,還有別具意義的時代責任,就是串連高牆內外,為失去自由的手足義士送暖,彼此互撐,繼續昂首同踏未竟之路。讀者來信慨嘆:「我真的很難過!香港可以變成咁!」如像提醒我們,需要繼續更努力改變這變了樣的香港;而面對牆內牆外如像煉獄的環境,讀者提醒我們要以冷靜的心應對,亦要記緊留下有用之軀。

「送暖高牆」版面未來將迎來變革,除了保留原來的讀者來鴻,我們更希望為高牆內手足提供更豐富的資訊內容,新版面將不日面世,大家要留意!

公義未彰

我真不明白在這世代,現在我活到這把老年紀,竟然有咁荒謬的事,那些為真理,為正義的人,竟然要被打在監獄18個月,而那些指揮恐怕襲擊的惡人,竟可堂堂正正坐在議會上指指點點去教訓人,這是甚麼世界!? 我真的很難過!香港可以變成咁! 陳皓桓,你坐一天也嫌多,更何況18個月呢?這個不公不義的港共政權,究竟錯夠未?幾時可以回頭是岸? 我會繼續為你祈禱!

天主保佑!

莊德蘭敬上

香港之子

Hi Joshua,

I just wanted to tell you that you are a very special young man. What you are going through reflects the falling of our judiciary system which we once are proud of. You have done an amazing job telling the world what we Hong Kong people are facing under Communist China; we have lost many of our rights which we were promised but these promises are all lies. I know it’s tough to be locked up but please keep up the spirit as there are many people in the world praying for you every day. Take care and stay strong.

Lisa Fong

保持靜念

親愛的真香港兒女們: 天氣炎熱,牆外的變種病毒依然肆虐,不論細粒,大粒仍然兇悍、殘酷侵害百姓,但我們仍撐得住,以有限的力量,對付無限的變種惡魔,憑信念,定必勝。 牆內酷熱,牆外劏房百姓感同身受。在炎炎夏日中,只能以冷靜的心去應對,所謂「心靜自然涼」,嘗試打坐、冥想、深呼吸,均有助身體降溫。記着,保持健康,留有用之軀再作戰! 保重身體,孝順父母。

真阿婆上

炎夏 2021年

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com,或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出