【國安搜蘋果】

【本報訊】警方昨早再突擊搜查《蘋果日報》大樓，國安處更針對新聞材料搜證，泛民異口同聲批評。民主黨前主席劉慧卿認為，巿民和國際社會非常震驚和擔心，「仲點叫人相信一國兩制會喺度？」公民黨主席梁家傑則認為，這不是過去香港法治所容許的做法，相信傳媒的「第四權」現時在國安系統內，「已經不能假設再同以前一樣」。

警方國安處昨再動員大批警力搜查《蘋果日報》大樓，搜查令範圍列明包括新聞材料。民主黨前主席劉慧卿接受本報訪問時，直言對警方行動感震驚，指《蘋果》在香港有相當標誌性，有人視之為「眼中釘」，亦有人視之為「撐住新聞自由、表達自由」，一旦《蘋果》遭港府關閉，「呢個畀國際社會、畀香港人嘅訊息係會好強烈嘅，亦有人會非常之擔心」。

劉慧卿從政前曾任職記者，強調新聞材料應受保護，今次遭警方針對搜查使人難以明白，認為法院需清楚向外交代授予警方相關搜令理據。她又指，香港一國兩制已所餘無幾，「一國兩制係令到我哋同內地不同，令我哋可以有自由、有人身安全、有法治，然後發展民主，呢個係北京政府對國際社會、對香港人，對咁多億人民嘅承諾，𠵱家搞成咁，你仲點叫人相信一國兩制會喺度？」

她相信，警方針對《蘋果》行動是因兩周後是非常具標誌性的7.1，多年來都有大型遊行，「啲人就算畀你嚇到唔出嚟，唔會再有咩強烈反抗，但個心係唔服嘅，咁你點去管個地方呢？」她坦言不覺得政府需用此力度打壓，「我就算同啲建制派講，佢哋都唔覺得北京咁樣出手係有需要，𠵱家真係過晒火位，真係好差囉」。

梁家傑指國安法如平行時空

她續指，政府近日不斷向國際社會聲稱國安法不會影響香港社會，「但人哋（國際社會）睇到你咁樣做，你講一萬次都冇人信啦」，並指近日接觸政界、商界和外國領事時，對方都稱感到國安法影響很多人，「你今日仲要咁搞《蘋果》，咪令啲人更加驚囉」。她又預料警方做法將對傳媒產生寒蟬效應，「即係從各方面，政治上、新聞自由、表達自由個打壓係嚟得非常迅速，亦嚟得非常強」。

公民黨主席梁家傑形容，因警方行動感到香港變得越來越陌生，認為這不是過去香港法治容許的做法，國安法是一套「平行時空」存在於香港的法律，「由前線嘅執法、到律政司國安部門，到國安法法官，係一條龍服務嘅，呢個系統我或者真係唔多認識」，相信傳媒的「第四權」現時在國安系統內「已經不能假設再同以前一樣」。

民主黨創科、資訊科技及廣播政策發言人冼卓嵐發稿斥責警方，意圖製造恐懼令港人及新聞界噤聲。至於國安處高級警司李桂華公開叫《蘋果》記者「小心啲，唔好再犯呢個罪行」，他指反映國安處早視《蘋果》為針對目標，批評在缺乏公開具體理據下，貿然搜捕機構高層及凍結資產，過程形同黑箱作業。