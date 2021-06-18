2019年7月21日，元朗西鐵站白衣人恐襲事件至今接近兩年，重組真相的人被捕、被審判；滿面披血的受害者赫然變「加害者」，真相距離我們似乎越來越遠。

首宗7.21白衣人案件今日（18日）判決，5名被告被判暴動及傷人等罪成。7.21傷者之一、民主黨中委莊榮輝認為，只有真相被重組，才會令事件告一段落：「最緊要唔係邊啲白衣人被裁有罪，最終重點係要還原7.21嘅真相」；7.21傷者鄧先生亦認為事件仍未完結，呼籲其他受害者勇於挺身指證，「千祈唔好覺得煩，煩少少都係值得」。

「嗰種淒厲聲音呢世唔會忘記」

民主黨中委莊榮輝自7.21受襲後，2年來從未踏足元朗西鐵站，今日接受《蘋果》訪問時才重回舊地，坦言「要去面對」。他指，當日在元朗站被白衣人追打的經歷，是一道難以磨滅的傷痛，「追到我哋上列車，聽到好多人叫救命、大叫、喊，嗰種聲音嘅淒厲，我呢世都唔會忘記」。

今日有5名白衣人被判罪成，但莊榮輝認為，這並不代表7.21事件已完結，形容今次只是追求公義的第一步，「因為有好多人仲係在逃中。有人入到罪，對件事係一個最基本嘅交代」。

「市民最想見係真相」

他又認為，判決並不足以令港人放下傷痛，因為對香港人而言，最重要的並非有多少白衣人被判刑，「而係7.21到底發生咗咩事，我哋要有歷史嘅憑證，點解咁多人打999、點解元朗一個警察都冇？市民最想見到嘅就係7.21嘅真相」。

前立法會議員、現已身陷囹圄的林卓廷，由事件受害者變成被告，法官今日庭上指，查看片段後不認為他當日到場「搞事」，而是在現場安撫市民。莊榮輝表示，他完全認同法官的講法，但強調該說法只是「好基本嘅邏輯、觀察」，惟近日社會上有人千方百計扭曲事實，但最終事實勝於雄辯，「唔係話出幾本教科書、參考書，明明我哋搭西鐵入去，就話我哋搭輕鐵入去，連基本fact check都冇做，就可以竄改歷史」。

莊榮輝希望，警方可更積極查案，亦相信每一個證人都會願意協助認人，「常理都會諗到，係有人策劃、組織，甚至有幕後主腦」，但坦言現時警方對事件的態度，對7.21的進一步調查及真相重組，是非常渺茫。

「石鏡泉到而家都未俾人審判」

7.21傷者之一鄧先生，事發時在元朗站大堂回家途中，突被一名白衣人揮棍毆打，左手手踭受傷，經歷驗傷、報案、等待警方調查後，涉事白衣人卻竟已潛逃。鍥而不捨爭取公義，只換來警方一紙通緝令。

即使事隔兩年，他提到7.21時仍氣憤不平，「忘記唔到打去警署係cut你線」，亦不能接受仍有白衣人及煽動者仍未被繩之於法，「做人嘅嘢講良心，如果咁都繩之於法唔到，係一個好歪理嘅社會」。

對於今日5人被判罪成，鄧先生認為僅是一個「小小希望或者曙光」，並不代表7.21事件已終結，白衣人亦遲早要負上應負的責任，「石鏡泉到而家都未俾人審判，佢鼓吹暴力，有晒新聞有晒片段，點解？」他表示，自己永遠不會忘記7.21事件，「係歷史嚟㗎，冇得忘記」。

需更多人挺身而出重組真相

鄧先生希望，警方未來會繼續就7.21事件執法，呼籲其他7.21受害者要勇於指證，「千祈唔好覺得煩，要令個社會進步，煩少少都係值得」，認為要令真相重組，只能透過更多人挺身而出：「我係睇到其中一個畫面嘅人，但係有咁多人受害，唔單止係我哋幾個，我哋都夠膽出嚟指證佢哋，唔怕喎！」

「由佢開始話捉人，最終只捉到8個，已經知道冇希望。」蘇先生是7.21事件受害人之一，由拉人、聆訊到判決，這兩年來他不存希望，尤其在審訊過程中控方錯漏百出，「律政司hea住咁做，根本就唔想拉人，搵埋啲證據模棱兩可」。他連番嘆氣，坦言不接受判決結果，「淨係拉咁少人，已經唔接受」。

廚師鳳攸北街遇襲 不獲法庭傳召作證

前年7.21，當時任職廚師的蘇先生下班後途經元朗鳳攸北街，被大批白衣人追打，由於案發地點並非在今次案件的元朗西鐵站，他一直不被傳召作證人，警方至今亦沒有拘捕施襲他的白衣人。

他坦言，不會期望再有更多白衣人被捕及起訴，「佢真係有心就唔會隔咗咁耐先捉，搞咗咁大單嘢出嚟，又咁多人受傷，純粹捉幾個，最終有5個交差（罪成）」。

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