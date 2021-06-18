政府今日（18日）宣佈發放$5,000電子消費券細則，消費券由7月4日接受申請，可透過八達通、「Tap & Go拍住賞」、「支付寶香港」或「WeChat Pay HK」，分兩至三期發放，有市民表示「好多人都冇呢啲電子消費平台，用現金係好啲」，加上消費券有不同使用限制，有人認為「真正受益嘅基層唔多」。

文員涂生表示自己會在「Tap & Go拍住賞」申請，坦言分期發放不太實用，如用現金會較好，加上消費券有不同限制，「真正受益到嘅基層唔多，譬如水電煤、租金都做唔到囉」。涂生指有親友身處外國，因此留意到今次特別增設「居港條款」，認為條款應以公平起見，不應該接受在內地的港人申請。

從事金融業的鄧先生表示自己不會申請消費券，因為他沒有用任何消費券平台，相信「好多人都冇呢啲電子消費平台，用現金係好啲」。鄧亦表示現時計劃限制較多，不太適當，「好似補償番你過往嘅消費損失，反而最貼近民生嘅嘢冇特登去搞」。

唔會特登為消費券申請支付平台

消費券使用有多種限制，包括不可以繳交水電煤，或支付教育開支等，從事文職的黃小姐對自己沒有太大影響，亦預計自己會在超市花費。黃亦表示會在八達通申請，「唔想用WeChat嗰啲囉，因為冇用開，我又唔會特登為咗嗰$5,000去申請」。

從事廣告業的鍾先生表示，預料會添置新家具，但暫未想過從哪個平台接受消費券。他對於消費券分期發出的安排表示無奈，「嗰5,000蚊點畀你都冇得揀㗎啦」，認為計劃未有參考各方意見，直認如果可以改為現金發放會更方便。

消費券將分兩至三期發放，第一期最早在8月可收到款項，隔兩個月再收到第二期，在英國留學的葉先生表示分期發放不太方便，因為自己暑假後會返回英國，預料自己申請後亦無法使用。

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