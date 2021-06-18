元朗7.21事件首宗暴動案，涉及8名白衣人，今終審結裁決。一案落幕，但尚有不知多少白衣暴徒仍未被緝拿歸案。《蘋果》翻看傳媒及網上公開的案發片段，並且綜合庭上證供，辨認出除了本案8名被告以外，還有很多外貌及衣着有明顯特徵的白衣人，在8名被告涉嫌犯案時在現場附近出沒。部份人更手持武器，向大堂入閘後區域或月台列車車廂內的乘客施襲。
警方：十分重視案件，一直跟進調查、沒有放棄過任何線索
本報早前向警方查詢7.21元朗站及附近一帶暴動事件的調查及拘捕進展，警察公共關係科回覆《蘋果》指，就2019年7月21日在港鐵元朗站發生的衝突事件，警方明白公眾的關注，警方亦同樣十分重視案件，一直跟進調查、沒有放棄過任何線索。截至本月初，已拘捕63人（年齡介乎18歲至61歲），15人已被控參與暴動，當中8人亦被控串謀有意圖而傷人。
翻查資料，警方所指重視7.21而拘控的人士，當中包括當晚乘搭列車到元朗站、及後落到大堂的林卓廷。在事件中遇襲受傷的林卓廷，與另外6人被控參與暴動。
警方回覆續指，對每宗案件皆會嚴肅及認真處理，會根據案情及證據作出適當跟進行動。惟由於案件已進入司法程序，警方不會進一步評論。
本報翻看傳媒及網上公開片段 至少另有12名男子與案有關
7.21事件其中一名較為人熟知的疑似施襲者，被網民稱為「西瓜佬」，有指他在錦田經營農莊。除了涉嫌揮藤條暴打拿着手機直播的網媒女記者何桂藍，《蘋果》翻看片段亦證實「西瓜佬」曾闖入列車車廂，揮藤條襲擊乘客。有指西瓜佬在案發後潛逃離境，故遲遲未落網。《蘋果》向警方的查詢亦有問及，有多少名身份已被鎖定的施襲者在案發後離開香港，惟警方的回覆對是否有疑犯潛逃一事，未有任何着墨。
本報辨認出至少11名在現場出現的男子A至K，可能與元朗站內的暴動案有關（見附表）。根據公開片段，有人與被告聯群結隊圍毆他人，亦有人揮棍作勢襲擊，揮至自己整個人飛身跳起，毫不留情。部份男子在手腕或上臂綁上粗身紅絲帶，十分顯眼。有人除了在站內襲擊乘客，亦被拍到疑在車站外英龍圍牌坊附近糾黨圍毆途人。
男子A
- 身材較矮，短黑髮，皮膚偏啡色
- 穿白色T恤，衫上有黑色疑似雀鳥圖案，衣袖有黑色條紋
- 在元朗站大堂閘機外，有份指罵閘內乘客，表情兇狠，手部動作挑釁
- 曾現身在被告黃英傑及蔡立基附近
男子B
- 身材高大，大肚腩，兩側頭髮剷青
- 穿無袖T恤及黑短褲，衫上有運動品牌標誌
- 揹黑色幼帶斜孭袋，右手腕綁紅絲帶
- 在大堂閘機外有份指罵閘內乘客，表情兇狠，並用手機拍攝最前線白衣人指罵乘客情況
- 曾現身在被告黃英傑、蔡立基，以及控方指稱是被告王志榮的男子附近
- 在月台以右手持藤條，在車門外徘徊
- 車內跪地求饒男乘客被推跌的前後，曾站在同一車門外，手持藤條
男子C
- 中等至瘦身材，綠色口罩，穿牛仔短褲，上身穿黑白直間球衣
- 手持短棍，棍尾疑綁紅絲帶
- 在大堂閘機外，站在其他指罵乘客的白衣人身旁，或站在閘機出入口
- 男子H試圖開啟行李閘門時，C站在其身後
男子D
- 較老，束薄薄短髮，兩邊額角髮線較高
- 淺灰色上衣，右上臂疑綁了紅布
- 攜深灰色長傘
- 大堂閘機外揮舞長傘指罵閘內乘客
- 曾現身在男子A身旁
男子E
- 身材矮胖，肩膊闊，戴米色鴨嘴帽
- 穿黑色長褲、白色T恤，衫上有大片鮮紅色飛龍圖案
- 右手持木棍
- 大堂圍欄外及入閘後區域，持棍與其他白衣人遊走，他身旁有人向閘內用力擲物
男子F
- 中年，軍裝黑髮，黑色粗框眼鏡，淺藍口罩
- 深藍色polo恤，衣袖上有橙色數字「3」
- 攜深紅色長傘
- 在大堂閘機外及圍欄外，多次揮舞長傘作勢襲擊
男子G
- 中老年，前額髮線甚高，皮膚較黑
- 穿粉紅色恤衫、淺藍色牛仔褲，手持藤條
- 網民指是錦田一處農莊負責人，冠以稱號「西瓜佬」
- 在大堂閘機外揮藤條亂棍毆打網媒女記者
- 曾在月台闖入列車車廂揮藤條襲擊乘客
男子H
- 戴藍色鴨嘴帽，淺色口罩
- 穿白色T恤，衫上有骷髏頭圖案
- 持黑色長傘，左手腕綁紅絲帶
- 大堂閘機外：曾與控方指稱是被告王志榮的男子嘗試打開大型行李閘門
- 與數名白衣人圍毆一名黑衣男子，H多次用長傘扑打黑衣男背部
- 大堂圍欄外：高舉長傘指向閘內乘客
男子I
- 高身材，有肚腩，戴黑色口罩
- 白色薄薄上衣曾濕透至半透視
- 穿黑色波鞋，鞋脷頂端有一片紫色
- 持淺色木條，左手戴疑似金錶
- 大堂閘機內外持棍遊走
- 月台：提起木條至視線水平指罵車內乘客
- 進入車廂，雙手並持木條，重覆多次由上而下扑打乘客，部份乘客開傘擋隔
男子J
- 年輕，揹深色幼帶斜孭袋
- 穿薄荷綠色短褲、灰黑色波鞋
- 手持看似木棒的粗棍
- 大堂圍欄外左手跨過圍欄，飛身跳起向閘內乘客用力揮棍
- 大堂閘機對開望住閘內，疑似拿着手提電話通話
- 在月台進入車廂並有份向乘客施襲
男子K
- 戴黑色手套，穿淺藍色上衣，衫上有白、黃、紅等色塊及圖案
- 穿灰色棉質長褲，褲上有大片黑色色塊
- 手持繫上紅色旗的短藤條
- 站外英龍圍牌坊對開，一名深灰色上衣男子被白衣人用長棍挾持押送，K亦在場
- 在月台車門外，雙手推跌車廂內一名向月台跪地求饒男乘客
資料來源：網上片段、《蘋果》資料室
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