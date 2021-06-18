元朗7.21事件首宗暴動案，涉及8名白衣人，今終審結裁決。一案落幕，但尚有不知多少白衣暴徒仍未被緝拿歸案。《蘋果》翻看傳媒及網上公開的案發片段，並且綜合庭上證供，辨認出除了本案8名被告以外，還有很多外貌及衣着有明顯特徵的白衣人，在8名被告涉嫌犯案時在現場附近出沒。部份人更手持武器，向大堂入閘後區域或月台列車車廂內的乘客施襲。

警方：十分重視案件，一直跟進調查、沒有放棄過任何線索

本報早前向警方查詢7.21元朗站及附近一帶暴動事件的調查及拘捕進展，警察公共關係科回覆《蘋果》指，就2019年7月21日在港鐵元朗站發生的衝突事件，警方明白公眾的關注，警方亦同樣十分重視案件，一直跟進調查、沒有放棄過任何線索。截至本月初，已拘捕63人（年齡介乎18歲至61歲），15人已被控參與暴動，當中8人亦被控串謀有意圖而傷人。

翻查資料，警方所指重視7.21而拘控的人士，當中包括當晚乘搭列車到元朗站、及後落到大堂的林卓廷。在事件中遇襲受傷的林卓廷，與另外6人被控參與暴動。

警方回覆續指，對每宗案件皆會嚴肅及認真處理，會根據案情及證據作出適當跟進行動。惟由於案件已進入司法程序，警方不會進一步評論。

本報翻看傳媒及網上公開片段 至少另有12名男子與案有關

7.21事件其中一名較為人熟知的疑似施襲者，被網民稱為「西瓜佬」，有指他在錦田經營農莊。除了涉嫌揮藤條暴打拿着手機直播的網媒女記者何桂藍，《蘋果》翻看片段亦證實「西瓜佬」曾闖入列車車廂，揮藤條襲擊乘客。有指西瓜佬在案發後潛逃離境，故遲遲未落網。《蘋果》向警方的查詢亦有問及，有多少名身份已被鎖定的施襲者在案發後離開香港，惟警方的回覆對是否有疑犯潛逃一事，未有任何着墨。

本報辨認出至少11名在現場出現的男子A至K，可能與元朗站內的暴動案有關（見附表）。根據公開片段，有人與被告聯群結隊圍毆他人，亦有人揮棍作勢襲擊，揮至自己整個人飛身跳起，毫不留情。部份男子在手腕或上臂綁上粗身紅絲帶，十分顯眼。有人除了在站內襲擊乘客，亦被拍到疑在車站外英龍圍牌坊附近糾黨圍毆途人。

男子A

身材較矮，短黑髮，皮膚偏啡色

穿白色T恤，衫上有黑色疑似雀鳥圖案，衣袖有黑色條紋

在元朗站大堂閘機外，有份指罵閘內乘客，表情兇狠，手部動作挑釁

曾現身在被告黃英傑及蔡立基附近

男子B

身材高大，大肚腩，兩側頭髮剷青

穿無袖T恤及黑短褲，衫上有運動品牌標誌

揹黑色幼帶斜孭袋，右手腕綁紅絲帶

在大堂閘機外有份指罵閘內乘客，表情兇狠，並用手機拍攝最前線白衣人指罵乘客情況

曾現身在被告黃英傑、蔡立基，以及控方指稱是被告王志榮的男子附近

在月台以右手持藤條，在車門外徘徊

車內跪地求饒男乘客被推跌的前後，曾站在同一車門外，手持藤條

男子C

中等至瘦身材，綠色口罩，穿牛仔短褲，上身穿黑白直間球衣

手持短棍，棍尾疑綁紅絲帶

在大堂閘機外，站在其他指罵乘客的白衣人身旁，或站在閘機出入口

男子H試圖開啟行李閘門時，C站在其身後

男子D

較老，束薄薄短髮，兩邊額角髮線較高

淺灰色上衣，右上臂疑綁了紅布

攜深灰色長傘

大堂閘機外揮舞長傘指罵閘內乘客

曾現身在男子A身旁

男子E

身材矮胖，肩膊闊，戴米色鴨嘴帽

穿黑色長褲、白色T恤，衫上有大片鮮紅色飛龍圖案

右手持木棍

大堂圍欄外及入閘後區域，持棍與其他白衣人遊走，他身旁有人向閘內用力擲物

男子F

中年，軍裝黑髮，黑色粗框眼鏡，淺藍口罩

深藍色polo恤，衣袖上有橙色數字「3」

攜深紅色長傘

在大堂閘機外及圍欄外，多次揮舞長傘作勢襲擊

男子G

中老年，前額髮線甚高，皮膚較黑

穿粉紅色恤衫、淺藍色牛仔褲，手持藤條

網民指是錦田一處農莊負責人，冠以稱號「西瓜佬」

在大堂閘機外揮藤條亂棍毆打網媒女記者

曾在月台闖入列車車廂揮藤條襲擊乘客

男子H

戴藍色鴨嘴帽，淺色口罩

穿白色T恤，衫上有骷髏頭圖案

持黑色長傘，左手腕綁紅絲帶

大堂閘機外：曾與控方指稱是被告王志榮的男子嘗試打開大型行李閘門

與數名白衣人圍毆一名黑衣男子，H多次用長傘扑打黑衣男背部

大堂圍欄外：高舉長傘指向閘內乘客

男子I

高身材，有肚腩，戴黑色口罩

白色薄薄上衣曾濕透至半透視

穿黑色波鞋，鞋脷頂端有一片紫色

持淺色木條，左手戴疑似金錶

大堂閘機內外持棍遊走

月台：提起木條至視線水平指罵車內乘客

進入車廂，雙手並持木條，重覆多次由上而下扑打乘客，部份乘客開傘擋隔

男子J

年輕，揹深色幼帶斜孭袋

穿薄荷綠色短褲、灰黑色波鞋

手持看似木棒的粗棍

大堂圍欄外左手跨過圍欄，飛身跳起向閘內乘客用力揮棍

大堂閘機對開望住閘內，疑似拿着手提電話通話

在月台進入車廂並有份向乘客施襲

男子K

戴黑色手套，穿淺藍色上衣，衫上有白、黃、紅等色塊及圖案

穿灰色棉質長褲，褲上有大片黑色色塊

手持繫上紅色旗的短藤條

站外英龍圍牌坊對開，一名深灰色上衣男子被白衣人用長棍挾持押送，K亦在場

在月台車門外，雙手推跌車廂內一名向月台跪地求饒男乘客

資料來源：網上片段、《蘋果》資料室

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