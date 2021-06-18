疫情持續逾一年，許多市民仍受疫情影響而被迫停業。有民間團體今午公佈《失業或就業不足對家庭關係影響》調查結果。研究發現，近8成受訪者曾於疫情期間面對失業及就業不足的情況，當中共42.6%人士曾待業1個月或以上，而表示曾放取無薪假或薪資收入不變人士均有21.1%，其餘15.2%的受訪者則表示曾被公司扣減薪酬。

從事臨時工作的市民容易成為「開刀」對象

關注綜援低收入聯盟於上月（５月）下旬至本月7日，以網上問卷及電話訪問形式，訪問共204位受訪者。當中共83.3%為女性。調查顯示，共87名受訪者為失業人士，另有74名受訪者為就業不足人士，其餘43名受訪者為就業人士。

調查發現，處於失業狀態的受訪者中，共67.8%受訪者於疫情前任職臨時工種或自僱人士，19.5%受訪者於疫情前任職全職，12.6%受訪者於疫情前任職兼職。在就業不足方面，有50%受訪者現時受僱於全職工作，而33.8%人士是任職臨時工作或自僱人士，其餘16.2%受訪者則任職兼職工作。

關注綜援低收入聯盟實習社工何俊燊表示，調查反映市民受聘於臨時工種較難得到就業保障，而在經濟未癒情況下，從事臨時工作的市民更易成為僱主的「開刀」對象。何補充，即使有市民在疫情期間任職全職工作，卻要面對薪酬減少的影響，尤其難以維持生活日常支出。

籲政府延長有時限職位至不少於12個月 保障基層市民就業

團體亦以問卷形式調查受訪者於疫情期間的家庭關係。調查顯示，對於疫情期間的家庭情況，同意家庭能相處融洽及互相遷就的受訪者人數均下跌至24.8%。失業人士張太原先任職餐飲業，但受疫情影響而被公司裁員。其後在其他公司任職兼職，但再因疫情爆發，被迫離開公司。張太失業期間，原本任職區議員文職助理的丈夫亦被裁員，兩人曾向銀行申請「百分百貸款擔保計劃」，惟至今仍未有消息。她表示，自兩人失業後，他們常為家庭財政負擔感壓力，亦為此不時發生爭吵。

關注綜援低收入聯盟成員李芝融斥，至政府推出的「保就業」計劃暫停後，當局一直未有推出針對性援助措施，而疫情持續有市民仍然失業。故此他建議政府推出失業援助金，並建議政府提供針對性就業措施；他指，雖然政府預留66億元，供公營及私營機構創造30,000個有時限職位，惟他認為提供有時限職位未能完全解決失業嚴重的問題，故促請政府延長有時限職位不少於12個月，保障基層市民就業。

何俊燊認為，市民在面對經濟環境下行時，生活成本增加，其家庭衝突狀況隨之增加。理工大學應用社會科學系副教授盧希皿補充，基層家庭受經濟狀況及居住空間限制，精神健康及夫妻關係亦受影響。若家庭有殘障家庭成員或體弱長者，會造成家庭負擔，而疫情衍生經濟及家庭問題，對基層家庭造成衝擊。

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