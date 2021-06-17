【本報訊】警方昨以涉嫌違反國安法，突擊搜查蘋果日報大樓，並拘捕五名高層，震驚外國政界及關注組織。英國外相藍韜文要求中國尊重香港新聞自由。歐盟稱事件表明國安法如何被用作扼殺香港新聞和言論自由。

歐盟發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）在聲明強調，香港居民所有權利和自由都必須得到充份保障，包括新聞和出版自由。

英國外相藍韜文在聲明稱，「今日香港突擊搜查《蘋果》及作拘捕行動，表明北京正利用國安法針對異見聲音，而非處理公共安全問題。新聞自由是中國在《中英聯合聲明》承諾保障的權利之一，應予以尊重。」

德議員斥徹底消除批判性輿論

英國在野工黨國會下議院議員阿夫扎爾‧汗（Afzal Khan）指，對香港警方搜查一份支持民主的報章感震驚，稱中國正以令人憂慮的速度拘禁新聞工作者，強調言論自由是民主基石，必須捍衞。另一工黨議員柴萍恩（Sarah Champion）亦質疑，當局是否真的有需要動用如此多警力。上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）則形容當局行動是可恥暴行，亦是害怕印刷文字和傳媒審查的懦夫行為。

保守黨人權委員會副主席、「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）發聲明稱，作為前記者，對香港新聞自由被攻擊感震驚，「根據國安法，記者和報業員工因報道不討好政權的事實而被視作『罪行』遭針對拘捕，反映香港迅速進入威權統治」。他又指，香港警方一年內兩度搜查蘋果日報大樓，違反當局聲稱國安法不影響新聞自由的承諾，國際社會必須譴責侵犯新聞自由的行為，要求港府釋放所有涉國安法被捕的人。

羅傑斯又在Twitter反駁保安局長李家超記者會上的的言論，「罪犯不是勇敢的《蘋果》記者，真正的罪犯是你和你殭屍般的中共政權傀儡同事」。保守黨人權委員會成員裴倫德（Luke de Pulford）則轉發壹傳媒工會的聲明，簡單留言稱「不要放棄，不要屈服」。

德國國會人權委員會主席詹森（Gyde Jensen）批評北京對香港新聞自由的攻擊加劇，目標是徹底消除批判性輿論。比利時歐洲議會議員沃特曼斯稱，香港自由和自治已不復存在，表達憂慮不足以取回港人被奪走的東西，如果歐盟和美國真正支持民主，應就中國實施《港版國安法》訴諸法庭。

保護記者委員會：毀新聞自由

國際人權組織國際法律家委員會秘書長扎里菲稱，香港人權急劇下滑，《蘋果》員工因國安法被捕，要求必須立即放人並撤銷指控。海外港人組織「香港民主委員會」（HKDC）聲明指，拘捕行動表明當局不再以可疑金融活動或合同糾紛做藉口，而是將目標直接放在新聞自由上。

總部位於美國的保護記者委員會，亞洲項目協調員巴特勒發聲明指，「香港以國安法拘捕支持民主的《蘋果》高層，摧毀香港支持新聞自由的任何殘留假象。控制香港的中國或許能消滅這份令其討厭的批判報章，但前提是港人須付高昂代價，他們過去數十年一直享有獲取訊息的自由」。