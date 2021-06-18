警方昨派出500人再次搜查蘋果大樓，並以涉嫌違反《國安法》拘捕2名管理層及3名新聞工作者，大量黃店向《蘋果》員工提供優惠以表支持，並搜購《蘋果》報章供顧客領取閱讀。有黃店食客表示，很多朋友說買不到今日《蘋果》，故到店裏「影畀佢哋睇」。也有黃店食客直言，擔心警方會再有針對《蘋果》行動，但認為《蘋果》總會有出路，甚至不以香港為基地，希望《蘋果》員工繼續努力，「只要你哋一日喺度，我都繼續買」。

市民斥警方無理搜報館 憂傳媒被收編

在非政府機構任職的陳先生，午膳時到灣仔新景園咖喱小廚買外賣，雖然自己亦未能搶購《蘋果日報》，但希望先將店舖免費派發的報紙先留給有需要的人。被問到日前警方的行動，他直指「仆街囉」，「好無理，搜報館呢個行為係極權政府嘅做法，而家係展示緊一個極權政府會做嘅嘢」。

陳指，自己近年較多讀《蘋果》，「特別係近期個頭版留白畀我哋寫返香港人想點，係我幾鍾意嘅方式」，認為香港大多傳媒都會面臨被收編的趨勢，「留返一份傳統嘅紙媒，嚟對抗極權係重要嘅，打到幾時，唔知，但盡力打啦大家」。

昨日在警方搜查行動中，有員工發現一本前《蘋果》總編輯鄭明仁的著作《淪陷時期香港報業與「漢奸」》，由一個不當眼位置被移到工作枱中間，質疑警方「想畀說話我聽」。陳笑指，該書本是描述報業在被日軍控制時如何打「擦邊球」，「我心諗，咩漢奸呀？成本書講緊另一樣㗎喎，唔讀書就唔好亂咁嚟啦差佬，即係蠢囉，咩都睇表面」。

上班族信總有出路

上班族陳小姐亦到新景園取《蘋果》閱讀，「朝早7點落街睇都無晒！」她指對昨日警方行動感到無言、不可理喻，「唔知可以做啲咩，但大家心照，做到可以做嘅嘢再睇吓遲啲點」。她指，自己支持《蘋果》10年，「好鍾意你哋啲動畫新聞，一路到而家見到你哋嘅立場，都好支持」。

雖然她擔心警方會再有針對《蘋果》行動，但認為《蘋果》總會有出路，「我哋香港人無論喺香港入面或者出面都可以做啲嘢，even《蘋果日報》唔一定係base喺香港，台灣或者其他地方又好，能夠做到新聞嘅，只要有internet（網絡）大家都可以支持」，希望《蘋果》員工繼續努力，「只要你哋一日喺度，我都繼續買」。

忠實讀者：撐仲可發聲嘅媒體 唔覺得係偏激

五旬的關先生亦到新景園取《蘋果》閱讀，「我睇到好多friend（朋友）都話買唔到，落嚟影張相畀佢哋睇！」

關先生由《蘋果》創刊以來就成為忠實讀者，至今已近廿載。提到警方昨日的行動，他立即哽咽指「好離譜」，「係濫用咗個權力，唔可以咩都話係《國安法》，真係自由嘅報道就要有觀點，如果每樣嘢都觸犯到樣嘢嘅時候，就冇嘢可以再講」。

他認為《蘋果》立場與自己相近，「依家香港社會變得太快，我撐仲可以發聲嘅媒體，我唔覺得係偏激，我覺得係有中立性，意見有好多種，社會上唔可以只係得一種聲音」，寄語《蘋果》員工及港人加油。

嘆無所適從：又話有啲報道係有問題，又唔講係咩

工程界何先生指，雖然警方昨日的行動屬意料中事，但仍然感到生氣，「如果你有證據咪攞出嚟囉，你又話有啲報道係有問題，你又唔講係咩報道，其實係無所適從，係無限擴大個《國安法》⋯⋯你冇理據咁拉人封舖係做緊啲咩？係一樣唔可以接受嘅事」。對於李家超的「罪犯論」，何笑言「我真係未見過犯罪現場可以咁快解封，上網啲人都話，（警方國安處高級警司）李桂華根本唔專業，似馬戲團，咪又證明咗真係」。

何笑指，自己最愛看《果籽》，能像港人在緊繃的時代放鬆一下。他認為《蘋果》有存在的必要，「當有一日，便利店所有報紙嘅封面都係維穩，起碼仲有《蘋果》講返香港人想睇嘅嘢」，指深明現時《蘋果》員工面對很大壓力，希望大家加油。

「點解淨係針對一份報紙？」

零售界林小姐亦到阿木台灣麵取報紙閱讀，她指認為警方昨日的行動，去年早已發生一次，明顯屬選擇性執法，「好差，點解淨係針對一份報紙？好似查冊之類都係針對某啲記者，大X報嗰啲就無事！」直斥取走電腦亦是希望《蘋果》停止運作。對於李家超暗指《蘋果》人屬「罪犯」，她指「公道自在人心」，「佢覺得係罪犯，但其實好多市民都撐，大家都心知咩事」。

林指，自己從小看《蘋果》，並以近日《蘋果》報道元朗巨型糞池為例，「好多報紙都唔敢報，但其實都係公眾利益嘅嘢，如果大家都唔報無人關注，件事就會不了了之，其實最終受害都係市民」。她希望《蘋果》撐住，「香港市民會睇你哋頭做人！」

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