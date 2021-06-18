500警力昨日再闖蘋果大樓，並以涉嫌違反《國安法》拘捕2名管理層及3名新聞工作者。事後，《蘋果日報》仝人如常謹守崗位，如常出紙，捍衞新聞自由的最後領土。《蘋果》人能有如斯勇氣，全賴一班良心港人同行。事件一出，大量店舖向《蘋果》員工提供各式優惠以表支持，由飲食到醫療、由按摩到家居服務，各行各業一同對抗荒謬。《蘋果》今走訪多間餐廳，有店舖向《蘋果》員工提供優惠，笑言「我鍾意請人食飯」，亦有店長指，老闆昨日下令要「好好招待《蘋果》員工」，支持《蘋果》亦支持報道事實的重要，「因為真相對每個人都好重要」。

市民憂《蘋果》被取締：希望可以撐到落去

灣仔新景園咖喱小廚昨日於fb發文，所有《蘋果日報》及《壹傳媒》員工，持員工證到餐廳用膳或外賣均可獲全單免費，餐廳亦有過百份《蘋果日報》予市民取閱。負責人梁先生笑指，「我鍾意請人食飯，呢樣係我自由，無牴觸喇啩！」又指報紙是由有心人購買後送到店舖，其fb貼文指其中一人是堪輿學家楊天命。

梁指，昨日有留意見到警方的行動，「沒有更荒謬，而家根本係打橫嚟，唔知可以行到幾耐，但係大家堅持」。梁亦是《蘋果》讀者，認為現時要嚴選報章，「大家係追求事實同真相嘅啫，你見到咁多人睇，大家眼睛都係雪亮嘅，見到邊啲嘢係真，邊啲嘢係假」。他指，雖然擔心《蘋果》終會被取締，「冇咩可以做，支持就一定支持，我諗全香港人都同你哋一齊，希望可以撐到落去」。

老闆身在台灣仍下令好好招待《蘋果》員工

尖沙嘴六両三牛肉麵亦有向《蘋果》員工提供相同優惠。店長黃先生指，老闆雖然身在台灣，但甫看到昨日新聞，馬上要求提供此優惠，「佢話任何你哋嘅員工都要好好招待」。

20多歲的黃指，自己與家人從小看《蘋果》，最深刻是反送中運動時的報道，「因為事實嘅真相對於每個人都好重要，依家個世代咁樣，可以知道事實嘅已經越來越少，可以保留到真相嘅時候，我哋都希望可以堅持落去」。他形容昨日警方的行動「荒謬至極」，亦坦言對《蘋果》前景不樂觀，「可以同大家堅守到最後一刻已經好好」。被問到對《蘋果》的寄語，黃指「多謝你哋，一直以嚟為咗香港人服務，希望你哋可以為咗香港人、良心堅持到最後」。

「阿木」老闆娘狂掃100份《蘋果》：不可讓真相磨滅

阿木台灣麵老闆娘Polly，昨晚獨力狂掃100份《蘋果》到兩間店舖派發，「買多少就買多少，讓你們可以支持下去，讓你們順利經營」。她指自己來港15年，第一份接觸的報紙正是《蘋果日報》，「對我一個外國人而言，你去接觸香港，必須去看當地的新聞，《蘋果日報》我接觸的事情會比較多，而且台灣人很喜歡看《蘋果日報》」。

Polly指，自己對昨日事件很驚訝和失望，「我覺得有甚麼事情都應該要以相對的事情對待，因為你們也沒有做甚麼違背的事情，而且她這個法規（《國安法》）在追溯、秋後算賬之類，我現在不明白這個規矩是怎樣，越來越難捉摸」。對於保安局局長李家超稱切勿與危害國家安全的罪犯「同流合污」，呼籲其他市民和傳媒割席，Polly笑指自己不會做這個行為，「每個人都有每個人的自由，（《蘋果》）只是報道真相而已」。被問到寄語，「假如有甚麼幫忙，可以隨時告訴我，我這個小店會盡量幫忙，大家真的要支持下去，報道事實真相，因為不可以讓那些事情被磨滅」。

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