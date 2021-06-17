【本報訊】前年11月理大衝突期間，市民在油尖旺一帶上街「開花」欲營救被困校園抗爭者，大批市民被拘控，五男被控參與暴動受審。其中一名被告自辯稱，當日收到妹妹來電求救稱被困理大，並猶如泣訴遺言道：「一定要好好照顧屋企人！」被告欲找方法進入理大，朋友遂教他從加士居道土地審裁處旁的斜坡繞過防線入校園，又借他裝備，惟他最終被捕。他自言不支持示威者的行為，在庭上哽咽謂：「佢哋係錯嘅，如果冇呢件事，屋企應該可以齊齊整整。」

本案第五被告蔡潤庭（25歲）作供時形容自己政治冷感，案發前沒參與任何遊行。他的22歲胞妹修讀會計副學士，會到理大上課。案發當晚他接到電話，胞妹稱被困在理大七樓的課室，並指課室內還有些比她更年輕的人。當時妹妹語氣驚慌惶恐，蔡形容她猶如泣訴遺言：「如果發生咗乜事都好，一定要好好照顧屋企人。」蔡着胞妹不用擔心，告訴她「𠵱家搵方法去你度」。

庭上哽咽「示威者係錯嘅」

被問到為何決定入理大找妹妹，蔡稱因妹妹是堅強的人，「唔會咁容易講一啲好似遺言嘅說話」，並透露他與妹妹在單親與家暴的環境長大，小時兩人曾遭媽媽及其男友毒打，兩人會互相保護對方。

其後蔡致電父親交代情況，父親駕車打算接載他到理大附近，但因路面情況只能停在旺角。被告致電給一位熱衷社運的朋友約他見面，因「覺得佢有方法」。

友人稱在加士居道土地審裁處旁有草地斜坡，可繞過警方防線入理大。被告相信可行，但因情況危急而沒詳細討論計劃。兩人在旺角會合後，友人認為蔡當時身穿工作服裝及窄身牛仔褲，易被發現之餘且不宜攀爬鐵絲網，故借出黑色衫褲、口罩、手套、豬嘴及急救用品給他。

穿上裝備後，蔡沿路看見彌敦道有人群集結。被告稱沒想過示威者可成功衝擊警方防線，並指他們行為暴力，「覺得佢哋已經癲咗」。蔡最終在加士居道休憩花園前的花槽被捕，並遭人用硬物擊頭及毆打。

蔡稱被捕後感內疚，擔心「如果妹妹有事，屋企點算好」。被告稱從沒想過參與暴動。被問到是否支持示威者行為，被告稱：「佢哋係錯嘅。如果冇呢件事，屋企應該可以齊齊整整」，說時一度哽咽。

盤問下，蔡稱只是想確定胞妹安危，他不知胞妹在理大哪一幢大樓的七樓，打算「見步行步，逐層去搵」。他被捕後到醫院求診，其母告知妹妹已在警署等候保釋。

控方指，被告為脫罪才利用妹妹而編造進入理大的證供，並指他當日在加士居道曾向警方防線投擲汽油彈。被告否認。案件7月3日結案陳詞。

案件編號：DCCC1056/20