你有試過以下的情況嗎？

上床後發現腦子裏好像有很多煩惱，未解決的問題一一湧現，究竟阿仔應唔應該去留學？公司要停職留薪怎算好？⋯⋯

十萬個為甚麼，在腦袋裏團團轉，找不到答案，人卻醒了再也睡不着。你看看鐘，發覺現在已是凌晨兩點，明天還要上班，睡不着怎算好呢？在床上再糾纏一段時間，再看一看鐘已是凌晨四點！就這樣，這一晚又失眠了。

其實，失眠是一個常見的都市人困擾。根據2002年一個包含了9,851人的研究，香港大概有11.9%人口患有失眠，女性比男性患上失眠的風險高1.6倍。

根據另一項外國涉及18萬人的研究顯示，失眠患者比普通人患上精神病的機會高2.6倍，而且很多精神科疾病（例如抑鬱症、思覺失調等）的臨床病徵都包括失眠，故絕不可以掉以輕心，應及早尋求醫生意見。

臨床上，失眠簡單可以分類成為：

1. 有困難入睡；

2. 不可以熟睡（即是稍為外界有輕微噪音病人就立即醒來的意思）和

3.較平常過早起床（即係天未光就醒）等。

這三種失眠的處理方法並不完全一樣，所以必須要找專科醫生協助處理喔。

除了藥物治療之外，認知行為治療也是一個有效治療失眠的方法。簡單來說，認知行為治療的目的就是把失眠與床的聯繫消除：在睡房裏不應該做睡覺以外的活動，例如看電視、食薯片、看手機等，這會令失眠加劇。如果睡不着，千萬不要留在床上輾轉反側，相反應該立即離開睡床走出廳，放鬆心情，看一本你覺得沒有興趣閱讀的書，好等生理時鐘再調節，直到有睡意才再回睡房睡覺。最後，要記住「三不」：

-不要在失眠時做家務！

-不要在失眠時常常看鐘看時間！

-不要玩電話（無論睡前或失眠時都不要玩電話）！

林煒 香港中文大學醫院精神科專科醫生