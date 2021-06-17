【本報訊】由律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程，其承辦的運輸署車輛檢驗綜合大樓電腦系統再生事故，運輸署昨日自爆，大樓電腦系統出現問題，經機電工程署檢查後，發現有關系統設定懷疑被入侵，導致系統未能正常登入，該電腦系統已即時暫停運作。該署已就此報警。

車主電話及車牌疑外洩

運輸署指出，已預約的車輛檢驗會維持正常服務。惟由於電腦系統已暫停運作，該大樓、土瓜灣驗車中心、各指定車輛測試中心及網上的車輛檢驗預約系統需要暫停運作。該署發言人稱，高度重視是次事件，並對此為市民帶來不便表示抱歉，署方已就事件向警方、政府資訊科技總監辦公室及個人資料私隱專員公署報告，亦會全面配合所有調查工作。

該署續稱，正與機電工程署密切跟進上述的維修工作，並會盡早恢復車輛檢驗預約服務，又指由於懷疑被入侵的系統包括未來三至四個星期已預約檢驗的資料，當中包括車牌號碼、車輛底盤號碼及車主名稱，如車主或其代理人有提供其聯絡電話，亦包括在內。該署在此呼籲有關車主或其代理人留意來歷不明的電話。

運輸署車輛檢驗綜合大樓位於青衣，今年4月起陸續啟用，惟問題多多兼行政混亂，包括電腦系統不穩定、驗車槽過闊及地下無指示等多宗罪，導致驗車車輛大排長龍。其中被指頻出問題的驗車設備及大樓電腦系統，均由安樂工程承辦，合約共涉款2.03億元。安樂工程曾指該驗車大樓為香港首個同類設施，安樂工程為項目提供一站式解決方案，包括為綜合大樓設計、供應、安裝、測試和整合先進的車輛檢驗設備及排程控制系統。