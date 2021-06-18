警方國安處昨晨出動約500名警員直闖《蘋果日報》大樓，檢走多部電腦主機及硬碟，並拘捕2名管理層和3名新聞工作者。全國人大常委譚耀宗表示，香港傳媒亦須遵守《國安法》，勿以為利用傳媒身份可避開法例。他直指，若有人「勾結」外國勢力，利用傳媒機構製造對國家、香港不利言論的做法，是不可接受。對於是否要取締《蘋果》，譚指，這待警方處理。

譚耀宗今日出席活動後會見傳媒時表示，《國安法》已在港落實一年，所有市民須遵守法例，包括傳媒工作者，呼籲記者要留意法例底線，「唔好挑戰佢（《國安法》），唔好試圖以為用傳媒身份就可以避開法律嘅要求，呢個係唔可能嘅事」。他又指，若有傳媒機構違反法例，是「唔可能阻止警方有進一步行動」。

譚相信警方是按照法例，有足夠的證據下才採取行動，不認為做法屬「濫捕濫控」。被問到警方以《蘋果》在2019年起刊出的文章，指控涉及「勾結外國勢力」，是否變相令《國安法》有追溯力？譚否認說法，指是由於警方發現《蘋果》在法例公佈後仍有繼續刊登相關文章，屬有「連貫性」的行為，才有執法行動。他又指，相信警方有其專業判斷，不會「隨便」執法，加上仍有法庭及律政司把關，他呼籲外界不用過份憂慮，但若有不清楚的地方時，則應「避免一下」。

至於《蘋果》會否被取締、是否需要停刊，譚指要留待警方處理相關問題。

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