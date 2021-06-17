【本報訊】《蘋果》有難，各方聲援。各界商舖及網民紛紛表態，多間黃店食肆為壹傳媒及《蘋果日報》員工提供食物半價甚至全單免費的優惠。本土研究社成員陳劍青在facebook發文，表示即使《蘋果》被消滅，其報道盛載的那種不必妥協看待問題的精神將滋長出去，「這不僅是一種僅存的自由，他將成為了自由」。

繼去年8月後，大批警員昨再度搜查蘋果大樓，激發各界商戶發聲。多間黃店食肆昨在facebook宣佈，壹傳媒及《蘋果日報》員工只須出示員工證便可享用半價甚至全單免費的優惠。提供全單免費的食肆包括灣仔「新景園咖喱小廚」、大埔「滑嘟嘟甜品店」等；光榮冰室、沙田「寶泰泰式美食」等提供半價優惠。

「不妥協精神令政權感威脅」

不同類型商店如診所、零售店亦推出優惠。去年8月警方首次搜查蘋果大樓後已推出免費應診聲援的「忠醫診所」昨發文，宣佈優惠將繼續直到特首林鄭月娥下台為止。「卓爾中醫綜合治療中心」亦為相關員工提供免費應診服務，「蘋果員工有咩事即管上嚟」。「天空體育會」宣佈，《蘋果日報》及壹傳媒所有員工及其子女即日起於今個夏天免費任上該會泳班，「無能嘅我哋只可以做到咁多」。

元朗區議員張秀賢在facebook發文，憶述10年前他第一篇報紙投稿便是在《蘋果日報》刊登，希望各位堅持到底，「身處咩崗位都要努力撐住」。澳門民主派立法會議員區錦新慨嘆，報紙刊載不同意見的文章卻被指危害國安，是典型的以言入罪，但他認為這是上天對港人的考驗，「嚴冬到來了 ，春天還會遠嗎？」

曾多次接受《蘋果日報》訪問的本土研究社成員陳劍青昨發文憶述，他的第一個《蘋果》專訪已是10年前，至今與《蘋果》做過的訪問已逾300次。他認為《蘋果》報道往往能以更貼地的角度控訴，其被搜捕的真正原因與外國勢力無關，正是其報道盛載的那種不必妥協看待問題的精神，讓政權感受到威脅。他說即使《蘋果》被消滅，這種精神只會以意想不到的方式滋長出去，「這不僅是一種僅存的自由，他將成為了自由」。