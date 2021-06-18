國安警昨日（17日）再次行動，以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名，拘捕壹傳媒及《蘋果》2名管理層和3新聞工作者並大搜報館，為警方首次以《國安法》拘捕新聞工作者。本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊在港台節目表示，根據現在所得資料，今次是拘捕數名人士而非《蘋果日報》，因為如《蘋果》本身犯法，會拘捕其董事，認為如果不是檢控《蘋果》，事件與新聞自由、報道新聞沒有直接關係，惟最終要視乎檢控書上的指控。

他稱，理解市民不太明白今次事件與新聞有何分別，亦明白不是每個人都分辨到犯罪元素，指今次事件中，最主要涉及的行為是要求外國勢力制裁中港，其他行為如不觸及都不犯法，因此買報紙不會犯法。

不認同陳文敏稱「請求」需有對象

湯家驊指，《國安法》之下，不需證明與外國勢力有聯繫，只要證明犯法者自己或與其他人串謀勾結，就可達到「串謀」的門檻。對於港大法律學院公法講座教授陳文敏指出「請求」需要有對象，他表明不認同，稱《國安法》說明任何人要求、呼籲外國政治勢力制裁就足夠。至於如何證實5人的「勾結」意圖，他指要如有文件或通訊提到要「炒熱呢樣嘢」、「要世界注目去制裁中國」，可加強證明意圖，但純粹以文章未必能看到其意圖。

湯家驊又稱，沒有法例規限任何新聞報道，如報道事實，不會構成刑事行為，但如背後目的並非報道事實，而是認同勾結外國勢力的意圖，希望透過工作去推廣，甚至達至勾結外國勢力的目的，是有機會犯法，「條線點劃，係完全要睇事實，要睇發生咗啲咩事，你做咗啲咩，好難一概而論話報道一定唔得，或報道就一定得」。

公允評論非《國安法》答辯理由

他說，公允評論是誹謗法律的答辯理由，與刑事有分別，《國安法》亦無此答辯理由或豁免，因此不會構成此答辯理由。但他指，如可證實屬公允評論，都能證實沒有犯罪意圖，結果一樣，重申構成罪行必須有犯罪意圖，否則不會定罪。

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