【特寫】

蘋果日報大樓昨日下午解封後，趕忙回館，心裏忐忑不安，從同事口中聽說某部份記者的電腦硬碟被沒收。踏入編採部，盡是陌生的臉孔，都是到來採訪的行家，他們正在我們的位置拍攝和採訪。來到工作桌前，雖然已有心理準備，但依然感到震撼，書本、文具、報章散落各處，凌亂不堪，桌上更貼着一張寫上證物編號的貼紙，而在貼紙旁，卻放着一本書，是前輩鄭明仁贈閱的《淪陷時期香港報業與「漢奸」》，書本原來放在不當眼處，卻被找出來放於桌子正中央。

同事們點算物品，除了電腦，東西大致也在，只是桌子都是相當凌亂，新聞資料、報紙被翻亂，大家都在努力回想電腦內有沒有敏感的東西、採訪資料等。其實電腦已是空殼一個，早在去年警方第一次搜查蘋果大樓後，大家已沒有在電腦內留下任何重要資料，但一些工作上的新聞資料，還是有的。

與港人並肩捱至最後一刻

到底警方以怎樣的準則來決定哪部電腦是證物？是否需要事先表明哪篇文章干犯國安法而某記者有機會是涉案者？港聞專題組所有同事的電腦都被沒收，我們站在桌子前，茫然、憤怒、無奈，但稿還是要寫的，只能借鄰組同事的電腦。

電話響起，是行家打來的，說要做訪問。如此世道，當報道者也成為被報道的對象時，這個社會必然出了問題。幾個月來，《蘋果日報》將會被取締的消息甚囂塵上，再加上兩次如此具規模的搜查，「為甚麼不離開」的問題經常被人問到。記者沒有比任何職業神聖，我們只希望默默地報道真相，只是一直堅持做對的事。在充斥着謊言的世界中，真相就是一種威脅；在黑暗中，磊落、真誠的生活，就是一種反抗。這是書上寫的，亦是香港當下的寫照。

下午又突然傳來消息，說要在指定時間內移除干犯國安法的報道，同事們茫無頭緒，到底是哪些文章？無從得知。多麼荒謬的一天，扣查沒有意義的電腦，下令移除沒有說明的文章……面對荒謬，我們已無路可退，只能堅守每天磊落地生活。