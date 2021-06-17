1948年到了香港，起先住在佐敦，後搬去九龍城，我入讀培正中學。

那一年，中國出現了翻天覆地的變化，每天看報章都有哪裏「易手」的標題。所謂「易手」就是從國民黨統治之手落入中共統治之手。戰場上，國民黨軍節節敗退，共軍節節勝利。其中戰爭的殘酷，特別是48年5月到10月，共軍包圍長春城150天，餓死平民16萬的慘劇，當時的新聞沒有報道。對於國民黨統治區各大城市的實況，報章則報道經濟崩潰、達官貴人紛紛逃亡的樹倒猢猻散的景象。國民黨政權在取得抗戰後，沉浸在勝利狂喜中，驕奢淫逸，貪污行賄，倒行逆施，無視中共在抗戰中已勢力壯大，尤其是在國軍和政府高層滲透了特工，在文化圈中的宣傳統戰。槍桿子加筆桿子，在這一年裏就翻轉了強弱之勢。1948年底，國民黨敗象已成定局。

以1945年抗戰勝利時的強盛之勢，實難料到兩三年就如此淪落。可見缺乏憲政基礎的政權，真是說倒就倒。

我在1949年初，買了兩本書，居然收藏到現在。一本是中共當時在香港辦的報紙《華商報》資料室編纂的《一九四九年手冊》，封面上還留有我那時的簽名，並寫有「初中二信班」。一本是1949年12月香港新民主出版社編印的《中華人民共和國開國文獻》。另外，1969年我在「反英抗暴」期間，為了抹黑「反動派」而編輯出版了一本書《二十年前》，輯錄了1949年1月到7月一些外國通訊社和香港報章刊登的關於中國的報道。通訊社和報章不具中共色彩。

《二十年前》第一篇，是美國的合眾社在1949年元旦發出的1948年中國的經濟回顧，電訊說：1948年在中國，掀起了最惡性的通貨膨脹，根據中國官方數字，這一年，國府貨幣的購買力跌了903倍，美元的兌換率黑市跌三千倍。金圓券在8月取代了法幣，一元金圓券等於300萬法幣，48年底金圓券兌美元黑市價是120比1，因此目前美元對國府貨幣，是1美元等於3.6億法幣，而1948年1月，只是1比12萬而已。1947年12月官方發表的生活指數是5.8萬，是1937年6月抗戰前生活指數的一倍，而今天的生活指數已增加到5,235.5萬倍也。

美聯社1月8日報道，上海在7日一天之內，街頭收殮了800具露屍，據約略估計，上海三個月內，已有5千以上乞丐死於凍餓。

其他報道則有各地招兵站強拉壯丁，南京政府官員擠飛機南逃，廣州忙於接待首都高官等等亂象。

中共《華商報》編的《一九四九年手冊》，開頭就說，「革命戰爭已經進入全面勝利的最後階段，新中國在成長，舊中國在死亡。」

我早前還藏有廖鳳舒以廣東方言寫的舊體詩集《嬉笑集》，他在1949年寫的「廣州即景」諧趣而寫實：

「鹽都賣到咁多錢，無怪鹹龍跳上天。官府也收來路貨，賊公專劫落鄉船。剃刀刮耐門楣爛，賭棍扒多席面穿。禾米食完麻雀散，留番光塔伴紅棉。」

「鹹龍」是當時廣州對港幣的俗稱。由於金圓券天天貶值，廣州市民大都持鹹龍保值，但市面消費仍需用金圓券，因此假日黑市錢莊乘機壓價，這些店入門就要刮一筆，故被稱作「剃刀門楣」。廣東話「食得禾米多」是以農民曬榖時偷食的麻雀，來喻人多行不義，做盡壞事。達官貴人食得禾米多之後紛紛逃亡，是「禾米食完麻雀散」之意。光塔是廣州名勝，紅棉是廣州市花。

那一年，我也大量接觸反國民黨統治的詩詞、歌曲。過了幾十年後，這些詩歌居然仍適用於今日。因為寫得真好，我至今仍然記得一些。（25）

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李 怡