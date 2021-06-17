【國安搜蘋果】

【本報訊】「如果我被捕，大家要做甚麼？做新聞呀！」昨日被捕的《蘋果日報》總編輯羅偉光上月在員工大會上說。500警務人員大肆搜掠離去後，《蘋果》編採人員馬上回到各自的座位工作，做新聞。被捕前，羅偉光近日曾接受同事訪問，記者問他有沒有被捕的準備，他說：「惟有咁講，希望我可以平靜咁去面對控制唔到嘅事，希望我有勇氣改變可以改變嘅事。」

取締《蘋果》的聲音上月初起傳出，多名中層員工先後聞風呈辭。《蘋果》上下人心惶惶，管理層召開員工大會解答同事疑慮。大會上，有記者問，《蘋果》日後採訪方針會否有變，羅偉光說，明白員工對觸及國安法「紅線」的憂慮，但認為不可能向員工提供明確指引，《蘋果》方針將會是繼續保障公眾知情權。

員工大會上又有人問，若有一天社長張劍虹被捕、羅偉光被捕，大家要做甚麼？他回答：「做新聞呀！大新聞呀。其他事，律師處理或者我處理。」

早在2019年反送中運動期間，羅偉光已收到過百封警方來信。羅偉光認為，政府頻頻向一間傳媒機構發信，是希望施加壓力影響其編採方針，「覺得有啲針對，作為政府部門，我覺得冇必要」。他說，警方來信「從來都唔睇」，「使乜你教我做新聞？政府部門同新聞機構應該係互不干涉，唯一應有嘅接觸就是接受傳媒監察，回應傳媒查詢、向傳媒提供資料、解釋政策、提供數據。」

到底「紅線」在哪裏？羅偉光拿出一本港版國安法，「其實我有本國安法跟身」。他說翻遍了整本國安法，都找不到所謂的「紅線」，所謂的「煽動」、「分化」更不知如何定義。不知如何定義紅線，對羅偉光而言，就只能繼續專注做好新聞，「如果我哋係真真正正做緊一個新聞報道，我就覺得係安全嘅」，其他風險，「你問我，我好難去考慮，我唔知佢嗰個政治因素、政治考慮係咩。」

＂如可令人安心，我就唔用武漢肺炎。＂

警務處長鄧炳強公開批評後，羅偉光下令《蘋果》停用「武漢肺炎」四字，被官媒嘲諷「跪低」，惹來員工質疑，他承認自己是「彈弓手」。他說，當初的考量是來自讀者的期望和關注，「嗰排好多人擔心《蘋果》，𠵱家好『當風』，要唔要做啲防風措施？呢個決定如果可以令外面擔心《蘋果》人安心啲，我就做咗呢個決定。」

為了「防風」，會不會越退越後，最後失去《蘋果》的原則？羅偉光反問記者：「《蘋果》嘅原則係咩？真正獨立嘅傳媒、監察、批評當權者，做嘅所有嘢，唔係為咗自己，是為咗市民嘅知情權。」他認為《蘋果》的風險與過往無異，「有冇做夠fact check，有冇誹謗因素」，其他的就與「新聞」無關，是政治考量，「如果要搞你，都係莫須有。」

新聞自由變成了「沒有最黑暗，只有更黑暗」，羅偉光在訪問中說，「唔講咩新聞自由啦，《蘋果》嘅記者每日俾老細逼迫，日日都覺得係最黑暗一天啦，『喂你搵個case先啦』，『喂你查埋落去啦』，返工就唔會唔黑暗。」對羅偉光而言，在激流跌蕩之中，記者要做的就是：「去諗去行，點都行到條路出嚟，最多行得慢啲，如果企喺度就永遠都行唔到。」

入行逾廿載，政治記者出身，到今日擔任《蘋果》總編輯，在新聞室中，羅偉光向來都是來去匆忙的，吩咐同事找這個、跟那個，然後又與其他採主商討，忙得未聽過他說起過自己。

＂我希望我的同事不要被捕，不要坐牢。＂

記者問他有沒有想像過自己可能會被捕？他說原本「諗住唔答」，終又停頓一下，說：「希望我可以平靜咁去面對控制唔到嘅事，希望我有勇氣改變可以改變嘅事。」想改變甚麼？他上月接受法新社訪問時曾說：「我希望我的同事不要被捕，不要坐牢。」

羅偉光曾在《東方日報》、《東周刊》及《蘋果日報》工作，斷續服務《蘋果》近20年。法新社引述他說，上月《蘋果》的離職潮是他履任總編輯三年來最大危機，但他矢言不會退縮：「做《蘋果日報》總編是個honor，你是有你的責任……到現在這個環境，這個狀況，我就放下一封信，我覺得不應該這樣做。這個世界，這個世界不是這樣的……好了，就算我現在交信，不做了，誰去做？怎麼想接任的人？肯坐牢的去做？那對其他人不公平。還是抽生死籤？」