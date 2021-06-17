當你在網上搜尋「奧米加-3脂肪酸補充劑」的時候，你頓時會發現許多相關產品出現在眼前。有些標榜是「高含量」，有些則強調其天然活性成份，亦有不少以名人推介為賣點。我曾在這個專欄提及過奧米加-3脂肪酸對人體有益，在攝取量足夠的情況下，能有效減少多種疾病（如心血管疾病、神經系統疾病）的發病率，但推介攝取自大自然食物，像是油脂較多的魚類（黃花魚、三文魚均是理想選擇），也可以是五穀類和深綠色葉狀蔬菜 。

目前醫學界想了解的是：當奧米加-3脂肪酸以補充劑的方式進入人體，效果會是預期一樣理想嗎？由考科藍 （Cochrane）2018年所發佈的一份系統性文獻回顧，其納入79個隨機試驗結果，共112,059位受試者，這些研究針對額外攝取Omega 3脂肪酸相較於Omega 3脂肪酸一般或較低攝取量，對心臟與循環系統相關疾病的影響結果。 團隊發現增加攝取長鏈Omega 3脂肪酸對於研究所觀察的結果幾乎無任何正向效益，增加攝取Omega 3脂肪酸的受試者，其任何因素所導致的死亡風險為8.8%，而其對照組的死亡風險則為9%。Heart UK亦不鼓勵民眾以補充劑作為攝取奧米加-3脂肪酸的來源，理由是天然食物具有不同類型營養，但補充劑則較為單一。天然食物中的其他一些養份可能要跟奧米加-3一同進食，方能讓奧米加-3發揮其對健康的最大效果。

事實上預防心血管疾病的方法眾多，在你作出消費決定前，或許先與家庭醫生詳細溝通，似乎更能符合你的利益。

譚智勇教授 香港中文大學眼科中心總監