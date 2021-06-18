警方國安處昨派出500名警員搜查《蘋果日報》大樓，並以涉嫌違反《國安法》，拘捕壹傳媒2名管理層及3名新聞工作者，先後拘捕2名管理層及3名新聞工作者，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。

警方指，壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光，今午被國安處正式落案起訴「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，明早在西九法院提堂。周達權、陳沛敏及張志偉已獲保釋。

張志偉神情略憔悴

晚上10時左右，被扣留約40小時的蘋果動新聞平台總監張志偉，與太太步出黃大仙警署，張神情略為憔悴，未有回應任何提問，步上私家車後離去。約數分鐘後，陳沛敏亦離開將軍澳警署，她甫離開警署即向現場傳媒微微欠身：「唔該晒，辛苦晒咁多位！」

陳沛敏表示：「我知道仲有兩位同事未出到嚟，佢哋被當局以《國安法》起訴，我好難過，希望佢哋可以盡早保釋到出嚟。」

她續指，被扣查逾40個小時，知道公司同事繼續緊守崗位，採訪報道新聞，她稱：「我以佢哋自豪，辛苦晒佢哋！」她又謂知道今日《蘋果》如常出版，「我真係好感動呢樣嘢，盡量啦！盡量做！辛苦晒咁多位！」

被沒收旅遊證件

至於保釋條件，陳指包括現金及被沒收旅遊證件，續指案件已進入司法程序，不便透露太多：「我對於兩位同事被檢控，我好難過，希望佢哋可以盡早保釋出嚟。」又連聲謂：「希望大家早啲收工，辛苦晒咁多位！」她指明日將到西九法院支持張劍虹及羅偉光。

晚上10時許，周達權律師乘的士進入西區警署，約一分鐘後周達權在律師陪同下，登上的士離開警署，其間未有發言。

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張志偉妻子：一直不敢猜想能否保釋

稍早時間，被扣查已逾38小時的張志偉，傳出將獲保釋，張妻晚上再到警署了解。對於丈夫可保釋，「叫做放下心頭大石，返咗屋企先算」，稱丈夫被捕至今，一直不敢猜想能否保釋，「我唔敢估」。

多間傳媒晚上到警署門外守候，晚上8時40分，有數名警員到場了解，要求記者保持社交距離，「唔係我唯有出告票」，其後抄下記者資料後離開。

《蘋果》副社長陳沛敏丈夫、《立場新聞》總編輯鍾沛權，今早手持外賣到將軍澳警署交予陳。約11時15分，曾離開的鍾沛權再次手持外賣現身，進入將軍澳警署，現仍於現場守候，準備保釋妻子。

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