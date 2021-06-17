【本報訊】警方繼去年8月突擊搜查蘋果日報大樓及拘捕壹傳媒創辦人黎智英等高層後，昨日再採取行動，派出500名警員搜查蘋果日報大樓，並以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名拘捕壹傳媒及《蘋果》五名高層，又凍結三間公司合共1,800萬元資產。在接近六小時的搜查行動中，警方共撿取最少44部電腦主機及硬碟。被捕的壹傳媒行政總裁張劍虹被警方帶離辦公室前叮囑員工：「大家要頂住！」

五名被捕人士包括張劍虹、壹傳媒營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉。警方昨晨6時許分別到各人寓所作拘捕及搜屋，並將他們分別帶往將軍澳警署、柴灣警署及長沙灣警署等協助調查。警方稱，五人涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

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伺服器財務部亦成搜查目標

各人被捕後不久，約500名機動部隊人員及國安處人員早上7時半直闖將軍澳工業邨蘋果日報大樓，封鎖大樓及各出口，所有進入大樓人士均須登記個人資料，警方以蒐證為由，只准《蘋果》員工到五樓餐廳，不准進入大樓其他範圍，阻止記者返回崗位工作。

大批警員於蘋果大樓的二、三及四樓搜查，其中二樓《蘋果》港聞編採部是搜查重點，警方搜查期間，開啟多部動新聞員工電腦並下載資料，又翻閱員工工作枱面及櫃桶內的文件和新聞材料等。警方亦曾到三樓放置伺服器的範圍搜查，四樓財務部亦成為搜查目標。

至早上9時後，五名被捕的壹傳媒及《蘋果》高層先後被押返蘋果大樓蒐證。警方搜查被捕人士的辦公室，帶走多部電腦主機及部份文件，包括編採部批核手續及部門主管聯絡等資料。中午12時許，五名被捕高層先後被帶離蘋果大樓，再返回警署繼續扣查，張劍虹離開公司時叮囑：「大家要頂住！」

至約下午1時，警方結束搜查行動，帶隊離開及解封蘋果大樓。最終警方帶走最少44部電腦主機及硬碟、多叠卡片、公司文件及2017年至今的報紙等資料。

法庭首授權搜查新聞材料

昨帶隊搜查蘋果大樓的警方國安處高級警司李桂華指稱，《蘋果》2019年起刊出數十篇文章，有強烈證據顯示有關文章是串謀計劃的重點，藉以提供口實予外國向中國及香港實施制裁，五名被捕人屬董事、出版人及編輯，對文章內容責無旁貸。他續指根據國安法取得的法庭手令包括可撿取新聞材料，警方不排除或有更多人被捕，呼籲相關員工要小心不要再犯國安法。保安局長李家超聲稱行動是針對利用新聞工作為工具，作出危害國家安全行為，警告任何人或公司嘗試利用新聞工作，作為保護傘或掩護，從事危害國家安全罪行，政府一定以最嚴厲措施依法打擊。

這是警方首次以國安法拘捕新聞工作者，亦是法庭首次授予警方搜查包括新聞材料的權力。八個傳媒工會及組織包括記協、壹傳媒工會等發表聯合聲明，對事件感震驚和不安，事件令傳媒及公眾擔心，香港國安法被「武器化」，有恃無恐針對報道及文章，對媒體管理層和新聞工作者作出拘捕，對新聞自由構成嚴重威脅。