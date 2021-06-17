【本報訊】商界推出的「谷針」獎品陸續有來，香港總商會宣佈未來三個月舉辦七次大抽獎，向已接種疫苗的市民送出總值3,000萬元獎品，包括名貴房車及商務座位機票等。而深水埗各界慶典委員會聯同區內商場，向已打針市民提供餐飲和購物優惠，總值達2,000萬元。

廠商會派百萬簽賬額

香港總商會宣佈7月至9月將會推出七輪抽獎活動，18歲以上香港居民並完成接種兩劑疫苗即可以登記，一次抽獎未中獎的人士，會自動進入下一輪抽獎，直至最後一輪。獎品約一萬份、總值超過3,000萬，包括三架平治C系列房車、港鐵全年車票、國泰商務客位機票及購物餐飲禮券等。

香港中華廠商聯合會昨日亦宣佈推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，除30間零售商會向接種最少一劑疫苗的市民提供購物價惠外，完成接種兩劑疫苗的市民可登記參加7月18日起至9月30日的兩輪抽獎及終極大抽獎，頭獎為100萬元的預付卡簽賬額。

深水埗各界慶典委員會聯同九十多個團體及深水埗多個商場和小店等推出「『針』強健康」疫苗獎賞計劃，包括餐飲、購物、玩樂優惠予已接種第一針的市民，連同現金獎總值可達2,000萬，計劃由7月1日至9月30日。

另外，委員會額外加推「萬人齊打疫苗」獎賞，7月1日起首一萬名接種疫苗的市民，可每人獲得額外獎賞，當中包括現金禮券或禮品包，詳情7月1日前公佈。

香港房地產代理業聯會主席郭德亮表示，所有參與該活動的地產代理商會提供九折佣金優惠予已接種疫苗的市民，不論租樓或買樓。