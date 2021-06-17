國安警再次闖進蘋果大樓，查閱和檢走新聞材料，又拘捕2名管理層和3名新聞工作者，激起不少市民明言「買爆」《蘋果》。加印至50萬份的《蘋果日報》，首批在凌晨率先運抵旺角報檔。多達40人排隊搶購，每人至少購入2至3份。有住樂富的女長者漏夜持拐杖，乘私家車到場購買10份，送給親友；黃店「阿木台灣麵」購買100份，轉贈食客。

「做自己覺得啱嘅事」

持拐杖的Joyce專程由樂富乘私家車來買《蘋果》。她指自己是《蘋果日報》長年擁躉，今次購買10份報紙，主要用來收藏及給予朋友，「做自己覺得啱嘅事，有幾多就幫到底」。

她指自己以往不關心政治新聞，但自從中國爆出毒奶粉、三聚氰胺醜聞；劉曉波、劉霞遭軟禁，以及李旺陽站地上吊身亡後，她對中國共產黨非常失望，又指美國組織頒授黎智英「杜魯門──列根自由獎」是「害佢害得更快」，「共產黨好小學雞，完全無進步過，而且仲退步添，你想做大國唔係咁樣囉」。

她不擔心自己的言論會被警方警告，但為年輕人擔心，又認為《蘋果》記者非常勇敢，勇於付出。被問及日後讀者轉載《蘋果》新聞，可能違反《國安法》，她則坦言不擔心：「煮到埋嚟咪食，唔驚得咁多。」而對於李家超的威嚇言論，她直言完全不堪入耳：「廢話，愈講愈廢，真係低能人講低能嘢。」

「買10份算得幾多」

潘先生亦漏夜到報檔購買10份《蘋果日報》，其中一份留來收藏，其餘9份則派給朋友。他指《蘋果日報》買一份便少一份，來年都未必再有，呼籲香港人應支持，「買10份報紙算得幾多，肯畀錢就得，最緊要支持到幾多，量力而為啦，香港人加油」。對於警方再次大規模闖入《蘋果》大樓，他沉默大約2秒後表示 ：「睇得出想點啦。」

被問及警方今次拘捕新聞工作者是否荒謬，他直言未來香港的底線只會越來越低，「香港無荒謬㗎喎，沒有最荒謬，只有更荒謬」，又向《蘋果》記者表示支持及鼓勵：「唔好咁講加油，再講加油就好無良，畀心機keep住就得啦；唔使加油，未盡力先講加油，盡咗力仲講乜鬼加油。」

已網上訂閱 仍漏夜搶購

梁小姐因有網上訂閱《蘋果》，平常沒有購買《蘋果日報》的習慣，但凌晨仍到報檔購入4份，怕家人無法購入。身為傳媒同業的梁小姐指，保安局局長李家超的說法是刻意區分《蘋果》記者與其他記者，惟以她認知，《蘋果》記者一直都很努力報道真相。

從事飲食業的李先生則為其工作的食肆購入20份《蘋果日報》，又指上次《蘋果》高層被捕時亦有購買。

一早到報檔等候的Calvin，購入旺角報檔6.18首份《蘋果日報》，勉勵港人「唔好慣」，不要逆來順受。他受訪時指，這麼早排隊是希望支持《蘋果》，怕日後再沒機會買，「盡快買幾份返去」，一份用來收藏、一份用來細閱；又指本港新聞自由已蕩然無存，一張法庭手令就准許警方搜查傳媒的新聞材料，擔心傳媒不可再報道政府不喜歡的事。

黃店「阿木台灣麵」購100份贈食客

藝人阮民安在Facebook表示，黃店「阿木台灣麵」老闆兩公婆購入100份《蘋果日報》，免費派給食客。「阿木台灣麵」老闆亦在Facebook指，因怕買不到，當「看到旺角可以買，馬上衝下去……我們會免費派，但是要等我先自己叠好，大家才過來拿，台灣人一定支持香港人」。

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