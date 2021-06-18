前年10月網民發起「光復元朗」行動，爆發警民衝突。香港足球隊前門將、現任港超元朗足球隊守門員教練梁卓長疑因高呼「警察加油」，與他人爭執扭打，在場圍觀的倉務員加入戰團襲擊梁。涉案倉務員早前承認襲擊致造成身體傷害罪，署理主任裁判官張潔宜今判刑指，被告中途加入襲擊受害人，受害人沒有保護自己的能力，且被告穿上示威者裝束，行為猶如私了，判監是唯一合適刑罰，最終判監4個月。

被告龐梓賢（24歲）承認於2019年10月26日在元朗福康街小巴總站外襲擊梁卓長。旁聽人士在被告臨入囚室時大叫「撐住呀」，被告則舉起勝利手勢回應。同案另一被告陳元雄不認罪，8月16日開審。

辯方今求情透露，被告龐梓賢自2014年開始吸服不同毒品，但被告自稱沒有毒癮，前年開始已停止吸毒，惟本案令他壓力大增，故最近重新吸食大麻。辯方續稱，受害人並非警員，在與他人打鬥時受傷，情節比同類案件輕，望能盡量輕判。

署理主任裁判官張潔宜表示，報告顯示被告有毒品問題，不建議判被告入勞教中心。事發時現場附近有非法集結發生，受害人與另一男子發生衝突，輾轉逃至小巴站，有人嘗試分開雙方不果，被告卻突然加入以肘打受害人膝蓋，另一人則打受害人頭部。

張官指案情嚴重，不宜判處感化或社會服務令，監禁是唯一適合判刑。被告身穿黑衫黑褲，戴上口罩，明顯是示威者裝束，襲擊行為猶如私了。此外，被告中途加入襲擊，受害人已在地上，無力保護自己。而現場有多人圍觀，被告所作所為會鼓動他人加入襲擊，造成「漣漪效應」。張官以監禁6個月為判刑起點，被告認罪，判監4個月。

控方之前在庭上播放新聞片段，顯示當晚元朗多處有人聚集堵路，警方曾舉藍旗及黑旗警告，亦曾施放多枚催淚彈，並且拘捕在場人士。當時在場的梁卓長疑曾高呼「警察加油」，因而與另一名身穿灰色衫男子發生衝突。案情指被告加入襲擊後逃去，警員事後在區內將他拘捕。

【案件編號：TMCC375/21】

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