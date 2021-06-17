【本報訊】市民前年10⽉27⽇發起「追究警暴」集會，同⽇旺角有群眾聚集。23歲文員當晚被捕後，疑被搜出雷射筆及噴漆，被控非法集結、管有攻擊性武器等四罪，案件昨續審。處理證物的警員指，他事後一併提取了兩支雷射筆送往化驗，兩者長度不同，不會混淆。惟辯方發現，他就另案件作供時，卻指兩者唯一分別是筆身上的貼紙。警員昨在庭上坦言：「嗰單應該講錯咗。」

警員鍾天發（圖）昨稱，他接收證物後，先用大膠袋裝起存放在鐵櫃，及後再用證物袋獨立包裝及用電腦紀錄，同年11月交到證物室保存。

翌年2月7日，他從證物室提取屬本案被告麥成峰及另案被告陳偉亮的雷射筆，送到警總化驗。化驗完成後，他核對了兩者的外型、證物編號和案件編號，確保沒有混淆後交回證物房。他補充，麥的雷射筆較長，用電池供電；陳的則較短，用usb充電。

另案稱藉貼紙分辨

然而辯方指，鍾曾在陳偉亮一案中作供，指陳及麥的雷射筆外型的差異，是陳的貼有「Danger」銀色貼紙、麥的則沒有。辯方昨又向鍾展示證物，可見被指從麥褲袋搜出的雷射筆上，貼有銀色「Danger」貼紙。

鍾直言當時「講錯咗」，惟昨日作供前曾翻看資料，故不會再出錯。辯方質疑，本案呈交給法庭的雷射筆不屬於麥，鍾不同意。

翻查資料，18歲學生陳偉亮於本年2月被裁定管有攻擊性武器罪成，判入更生中心。當時裁判官梁嘉琪接納了鍾的證供。

案件編號：KCCC895/20