【本報訊】警方今次第二度以港版國安法搜查蘋果日報大樓及拘捕五名壹傳媒及《蘋果日報》高層，派出的警力多達500人，比去年8月第一次派出200人搜查蘋果大樓行動多1.5倍。以「見證人」身份在場察看警方搜查的《蘋果日報》執行總編輯林文宗指出，相比去年8月搜報館，這次警方搜查目標清晰，「好似有清單在手」。

林文宗指出，去年8月警方搜報館花近九小時，「感覺警方的行動沒有焦點，亂咁摷編採部嘅資料」，但昨日搜報館卻大不相同，似有備而來，「一入嚟就好知碇咁行去蘋果動新聞同港聞、政治採訪部搜查同撿走電腦」。

警方由早上7時半開始行動，至早上約11時已至大致完成蒐證工作，「前後唔使四個鐘，連埋被捕高層完成搜查離開，解封大樓，警方今次唔使六個鐘就搞掂，快過上次好多」。他形容警方「好似有張清單咁，有晒目標，知道去邊度開電腦同搜資料」，不排除與今次獲法庭搜查令，授權警方處理包括新聞材料有關。

陳沛敏羅偉光做OK手勢

警方搜查蘋果大樓期間，被捕的五名壹傳媒及《蘋果》高層被帶返大樓的辦公室搜查時，五人雖被鎖上手扣，但都能保持冷靜，看來安好。林文宗於《蘋果日報》副社長陳沛敏及總編輯羅偉光辦公室外察看情況，兩人均分別跟他做出「OK」手勢，壹傳媒行政總裁張劍虹亦跟他簡單交代一句：「冇嘢。」

警方上門拘捕五名高層時，手法亦比上次粗暴。據悉，警方上門拘捕陳沛敏時強行「爆門」進入其寓所，大門被毀壞，警方又在屋內搜查達兩個半小時，並帶走三部不屬於她的手提電腦及平板電腦。