【本報訊】前年9月8日晚上有示威者在旺角警署附近聚集，並演變成警民衝突。一名公司男秘書當日較早時分在太子站內更衣，惹起警員注意，其後遭搜出一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件經審訊後，裁判官陳慧敏昨裁定被告罪成，並指其罪行非常嚴重，必須判監，又強調被告持有的攻擊性武器乃社會所不容，法庭有責任促進較為安全的社會環境，被告要負上相當刑責，最終判監五個月。

官指訴諸暴力意圖不小

辯方昨陳詞指，被告梁振邦被搜出雷射筆時，附近沒有示威活動，難以推論被告用雷射筆傷人。陳官昨裁決指，雷射筆外殼上印有「Danger」、「Avoid Direct Eye Exposure」的字眼，被告必定知道雷射筆屬危險物品。陳官認為，雖然被告並非身處示威衝突現場，但雷射筆發出的綠光殺傷力強大，被告被搜出的防毒面罩等物品亦屬典型參與示威者的裝備，又將黑衣換成綠衣，可見其訴諸暴力的意圖不小。

控方並無證據顯示被告參與示威或使用雷射筆，故舉證根據環境證據推論。陳官認為被告站在四通八達的太子站，可以準確射向目標，控方的案情具說服力，是唯一不可抗拒的推論。雖然辯方陳詞指被告沒有傷人的意圖，但被告沒出庭抗辯，故辯方的說法只屬臆測，裁定被告罪成。

辯方求情指，被告自案發後一直憂慮經濟問題，其後向精神科醫生求醫，終被診斷患有焦慮症。陳官問到被告畢業的科目，辯方一度稱「我唔記得咗」，索取指示後才得悉被告讀會計。另外，辯方律師指被告現年23歲，其後呈上被告任職保險公司的證明，陳官閱畢反問被告是否現年24歲，因他剛過4月生日；辯方遲疑後同意。其後陳官問辯方可否呈上與本案相似的案例時，辯方回答：「我冇印出嚟。」

案件編號：WKCC477/21