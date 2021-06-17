不少香港人工作過勞，缺乏休息，所以一有假期，便希望可以盡量唞下。不過，到底怎樣才是最有效的休息呢？是否一大覺睡到中午，甚至下午兩、三點，便是最好的休息方法呢？整個周末留在家中不出門，又是否一個好的休息方法呢？

其實，休息有很多不同的方法，也要看看不同人的需要，可以說是要預先設計一下，才能做到最好的充電效果。有些朋友確實因為工作的原因，一連好幾星期也要捱夜，長時間睡眠不足，到放假時可以睡一覺好的，晚一點才起床，當然是最好不過，但有時候我們感到疲倦，不一定是睡不夠，倒過來，可能是因為工作的原因，經常待在辦公室，放工後又感到很累，可能好一段時間身體缺乏運動，如果這個情況，放假時仍然留在家，倒不如到屋企附近的空曠地方散步一下，甚至去跑步、游水。如果不喜歡出外的話，在家中執拾一下，其實也可以達到類似運動的效果，身體活動過、運動過後，出一身汗，反而會更加精神。

另外，對有些朋友來說，休息是要把腦筋放空，可能平時已經要思考很多問題，很多工作、生活上困難的事情要解決，到放假時，希望甚麼也不用想，可能去看一場電影，到郊外走走，約朋友吃一個輕鬆的午餐或下午茶，又或在家自己煮返幾味，目的是分散自己的注意力，不讓自己有機會再胡思亂想。另外，有一類朋友，對他們來說，如果能有機會坐下看看書，學一點新的知識，思考些深奧一點的問題，又會覺得活得更有意義。對於平常返工感到苦悶的人，放假時可以找到喜歡的書本，不被騷擾的坐下看一個下午的書，也是個非常享受的休息方法。

考慮休息時，也可以考慮吃的東西，有時候我們感到疲倦，可能是長時間在街外飲食，吃了不少高糖、高鹽、高脂肪的食物，其中甚至加了不知名的添加劑，「We are what we eat」，吃的食物不夠健康，也有可能令我們感到疲倦，所以有機會休息時，盡量吃一點乾淨、清淡的食物，最好是能夠留在家中簡單煮兩餐，沙律、豆腐、滾個湯、蒸條魚，好好的煲一煲飯，優質的食材，簡單的調味，可能是我們身體最好的滋養。

下次再感到很疲倦，需要休息時，除了睡一覺長覺外，記得問問自己，身體和身心到底有些甚麼需要，計劃一下，自然能夠做到最好的充電效果。

http://fb.me/1486drlee

李德誠 精神科專科醫生