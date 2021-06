不少香港人工作過勞,缺乏休息,所以一有假期,便希望可以盡量唞下。不過,到底怎樣才是最有效的休息呢?是否一大覺睡到中午,甚至下午兩、三點,便是最好的休息方法呢?整個周末留在家中不出門,又是否一個好的休息方法呢?

其實,休息有很多不同的方法,也要看看不同人的需要,可以說是要預先設計一下,才能做到最好的充電效果。有些朋友確實因為工作的原因,一連好幾星期也要捱夜,長時間睡眠不足,到放假時可以睡一覺好的,晚一點才起床,當然是最好不過,但有時候我們感到疲倦,不一定是睡不夠,倒過來,可能是因為工作的原因,經常待在辦公室,放工後又感到很累,可能好一段時間身體缺乏運動,如果這個情況,放假時仍然留在家,倒不如到屋企附近的空曠地方散步一下,甚至去跑步、游水。如果不喜歡出外的話,在家中執拾一下,其實也可以達到類似運動的效果,身體活動過、運動過後,出一身汗,反而會更加精神。

另外,對有些朋友來說,休息是要把腦筋放空,可能平時已經要思考很多問題,很多工作、生活上困難的事情要解決,到放假時,希望甚麼也不用想,可能去看一場電影,到郊外走走,約朋友吃一個輕鬆的午餐或下午茶,又或在家自己煮返幾味,目的是分散自己的注意力,不讓自己有機會再胡思亂想。另外,有一類朋友,對他們來說,如果能有機會坐下看看書,學一點新的知識,思考些深奧一點的問題,又會覺得活得更有意義。對於平常返工感到苦悶的人,放假時可以找到喜歡的書本,不被騷擾的坐下看一個下午的書,也是個非常享受的休息方法。

考慮休息時,也可以考慮吃的東西,有時候我們感到疲倦,可能是長時間在街外飲食,吃了不少高糖、高鹽、高脂肪的食物,其中甚至加了不知名的添加劑,「We are what we eat」,吃的食物不夠健康,也有可能令我們感到疲倦,所以有機會休息時,盡量吃一點乾淨、清淡的食物,最好是能夠留在家中簡單煮兩餐,沙律、豆腐、滾個湯、蒸條魚,好好的煲一煲飯,優質的食材,簡單的調味,可能是我們身體最好的滋養。

下次再感到很疲倦,需要休息時,除了睡一覺長覺外,記得問問自己,身體和身心到底有些甚麼需要,計劃一下,自然能夠做到最好的充電效果。

李德誠 精神科專科醫生