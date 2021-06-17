【襲警案】【本報訊】獸醫助理被指前年11月18日「理大圍城」期間襲警，案件昨日續審。被告出庭自辯，自言當晚替朋友照顧寵物後打算回家，未料在公主道突然被防暴警撲倒制服，他沒有反抗，「冇還手乜都冇」，卻遭警員用胡椒噴霧直噴臉、後腦被毆至頭破血流，一度失去意識及失禁。

醫院醒來發現後腦縫針

被告李君珩（32歲）昨稱，事發當晚，他帶同生理鹽水、紗布等物品，到友人位於愛民邨的住所，替他生病的貓檢查。離開時，他步行到公主道發現交通擠塞，遂打算到旺角乘的士回家。當時公主道瀰漫刺鼻氣味，患有鼻敏感的他於是戴上長期傍身的口罩。才走了幾步，他聽到後方有人呼喝：「唔好郁！」他轉身望去，但遭強光直照雙眼，僅聽到有女聲叫他舉高雙手。他按指示照辦，對方卻衝過來將他撲倒。

他續指，當時他被幾個人壓在地上動彈不得，僅能郁動頭觀察，始知自己遭防暴警制服。他正想了解情況，卻突然感到臉部「有嘢噴落嚟，好似俾火燒咁痛」，後腦再遭硬物襲擊，隨後失去知覺。

後來他在蒙糊間醒來，發現身處警車上，褲子全濕、發出尿味，懷疑曾失禁。他之後被拖到街上等候，其間感到後腦「有嘢不停流」。待他完全清醒時，已身處醫院病床上，後腦縫了針。

被告指，他當日外出時見天陰陰，故帶備長傘。惟控方質疑這是藉口，因當日沒下雨。控方並稱，若被告遭人迎面撲倒，理應會向後跌而非向前趴。被告指「當日情況真係太過混亂」，或有機會是失重心所致。

控方又指出，警方怎會在人多車多情況之下，公然用強光照射被告及向他施襲，反問：「你覺唔覺好荒謬？」被告直言不覺得。案件6月23日結案陳詞。

案件編號：KCCC826/20