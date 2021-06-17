【違口罩令】【本報訊】foodpanda外賣員年初遇警方截查，被發現銀包內有「光時」貼紙，然後被指涉嫌偷外賣袋及被控在警署襲警。外賣員事後再被控去年拉低口罩吸煙和阻差辦公，案件昨再訊，他承認違反口罩令。控方起初沒按控辯雙方協議，刪除案情上無關的背景資料，令聆訊一度押後，被告離庭前怒罵：「鍾意改幾次就改幾次，自己案情都未識打，做乜控方！」

不滿未按協議刪段落

被告趙康勝（21歲）承認去年10月1日在銅鑼灣怡和街違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，案情指警方傍晚高調巡邏，被告將口罩拉至下巴吸煙，不理會警告，警方遂發傳票。被告及後被捕，自言有精神病和反社會障礙，可獲豁免。被告另面對一項阻礙公職人員罪，指他同日同地阻礙警長58861執行公務，他不認罪，下月21日受審，口罩令控罪則押後判刑。

辯方昨要求刪除案情沒讀出的段落，據悉提及網上有人號召遊行。主任裁判官羅德泉亦認同無需要保留，但檢控官稱要索取律政司指示，押後到下午再開庭才刪除。

被告中午離開法庭前怒罵主控：「鍾意改幾次就改幾次，自己案情都未識打，做乜控方！」他又自稱不適，需要求醫。羅官要求被告克制，律師亦即場安撫他，並向羅官稱被告情緒不穩，為其失言致歉。及後案件下午再開庭處理，羅官勸被告理解法庭程序，耐心等候。

案件編號：ESCC634/21