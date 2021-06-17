【本報訊】洗廁所都要有「智慧」。機電工程署擬將全港17個公廁變身成「智慧公廁」，利用新科技監察廁所內有否臭味，以及廁紙、洗手液等用品是否已經用完，有助改善公廁清潔及管理。機電署人員亦研發了智能清潔馬桶「機械人」，兩分鐘即可自動洗完一個馬桶。

製機械人洗馬桶 人手推動

機電署署長彭耀雄昨向傳媒介紹創新科技的應用方案，其中正與食環署及康文署合作，在全港17個公廁應用新科技，監測廁所內環境包括氣味、濕度，亦可知道廁所內的廁紙、洗手液使用情況，以及是否有設備需要維修等。當中兩個「智慧公廁」將於下月率先完成安裝，其餘可望今年內至明年初安裝完成。

彭耀雄指出，署方亦與生產力局合作研發「智能馬桶清潔系統 」，可以影像自動分析馬桶的衞生情況，按照骯髒程度選定清潔模式，再利用機械臂及刷頭，加入清潔劑清洗馬桶，只需1.5分鐘至2分鐘就可洗完。目前正於機電署總部的廁所試用，估計最快明年初可正式推出。由於「洗馬桶機械人」需由人手推到馬桶前使用，不會令清潔工人失業，但可減輕他們的工作負擔。

彭耀雄又表示，為預防經常發生的扶手電梯「炒梯」事故，機電署也研發了「智能自動梯實時監測系統」，在齒輪板上設感應器，可利用手機程式實時監測扶手梯部件的狀況及是否有外物楔入，有助減少事故，機管局及港鐵亦有意採用。

他又表示，機電署配合疫情發展，使用科技協助各部門抗疫，包括在疫苗接種中心內的疫苗冷藏系統裝置遙距監察系統，實時監控疫苗存放在合適溫度；其他如消毒機械人、非接觸式升降機按鈕等，並已於政府場地試驗。