【本報訊】 警方國安處昨拘捕五名《蘋果》高層，並高調搜查《蘋果日報》大樓，中聯辦及駐港國家安全公署隨即發表聲明，稱堅定支持港府及警方執法，更形容拘捕行動是「正義之舉」，又指國安法權威不容挑戰，新聞自由不是違法行為的擋箭牌，為封殺《蘋果日報》鋪路。

稱警方行動符合國際公約

中聯辦發聲明指，《基本法》保障香港市民擁有言論、新聞、出版的自由，但「任何自由都不是無邊界的，都不能突破國家安全的底線」，形容針動《蘋果日報》的行動符合國際公約的明文規定和各國法律實踐的通例。

中聯辦聲明續指，香港是法治社會，法律面前人人平等，包括傳媒機構，「新聞自由不是違法的擋箭牌」，並指「任何人不論其有甚麼樣的職業身份和背景，不論其背後有甚麼樣的勢力支持，違反了《香港國安法》及有關法律，都會受到法律的嚴厲制裁」。中聯辦表示堅定支持特區政府和警方「嚴格執法的正義之舉，堅定支持一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力」。中央駐港國安公署發言人則指，堅決支持警方「依法履職、依法打擊任何危害國家安全的行為」。

早前自爆是「蘋果股東」的全國政協副主席梁振英在facebook連環發文，稱任何傳媒都無凌駕法律的特權。一眾建制派立法會議員在《蘋果》被搜後「如獲至寶」，紛紛在社交網表態支持，民建聯葛珮帆指凍結資產是國際一貫做法，又謂期望政府部門追究全部危害國安人士；何君堯則以「蘋果汁」諷刺《蘋果日報》立即倒閉。