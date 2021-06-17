以色列衞生署6月1日公佈，指接種第二劑Pfizer新冠疫苗有可能和16至30歲男士出現的心肌炎有關。最明顯相關群組是當中的16至19歲男士。由2020年12月至2021年5月，以色列共有500多萬人接種了新冠疫苗，其間出現275宗心肌炎個案。95％個案情況輕微，大部份住院少於4天後順利出院。

6月10日，美國疾病管制與預防中心（CDC）發表初步報告，指接種mRNA疫苗後，心肌炎個案增加。美國共接獲789宗接種mRNA新冠疫苗後的心肌炎懷疑相關個案報告。789人中475人是30歲以下。16至17歲患者共79人。每注射100萬劑疫苗，有35宗心肌炎個案。這歲數在社區的背景預算患心肌炎人數為2至19人。18至24歲患者有196人。每注射100萬劑疫苗，有21宗心肌炎個案。背景預算人數為8至83人。初步數據顯示，接種疫苗後心肌炎個案明顯上升。475位年輕患者中，285人已知結果。其中270人已出院，81％完全康復，其餘尚有病徵。另外15人仍留院，3人在深切治療部。

心肌炎，是心臟肌肉發炎，名字已經令人擔心。不過，很多心肌炎個案其實病徵輕微，就像一般「感冒」，有些頭痛、骨痛、低燒。如果沒有刻意深入檢查，根本不知道是心肌炎。嚴重心肌炎，會影響心臟功能，引致胸口痛，心跳加速，心律不正，因心臟衰弱而氣促、水腫，甚至因供血不足而死亡。心肌炎是年輕人猝死原因之一。

診斷心肌炎，驗血發炎指標上升（包括CRP、ESR），心臟肌肉酵素上升（包括CPK、troponin）。心電圖出現特定圖像（diffuse T inversion，ST elevation）。心臟MRI 可顯示心臟肌肉發炎，並評估程度。最終診斷標準，是直接心肌組織採樣檢查。

治療方面，病徵輕微的心肌炎毋須特別治療，多數會自然痊癒。其間要避免增加心臟負荷，例如避免劇烈運動。嚴重個案，暫時並未有特效藥。類固醇和免疫球蛋白未有大型研究支持。主要治療方案是支援治療，特別是用藥支援心臟機能，減少心臟負荷，控制心率等。

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鄭志文醫生