有個畫面林婆婆一世記得。她是元朗7.21事件的傷者，當晚遇上白衣人襲擊市民，在一片混亂中跌倒受傷，導致右膝要削骨換上人工關節。經過兩年物理治療，她終於毋須坐輪椅出入，但施襲者只得8人落網，「十分之一都唔知有冇」，其中1人更被判暴動罪名不成立，「邊度有可能有公平兩個字」。她氣憤難平，只求自己不要太過早死，「希望睇到我哋有轉變嘅一天」。

這兩年來，林婆婆一直留意有關7.21的新聞，也緊跟法庭消息。未及記者告知裁決，她早已知悉結果，5人罪成，2人認罪，1人脫罪，7.21案件中只得8名被告是白衣人，「當晚淨係鐵路站嗰一堆人，（被告白衣人）十分之一都唔知有冇」。她批評警方一直拖延案件，最終只是象徵式拘捕幾個人作起訴，「求其喺個海度撈一兩條魚，唔好話我哋冇做嘢咁囉」。

林婆婆說，當晚遇上白衣人襲擊市民時，在混亂中跌倒受傷，那突如其來的畫面至今仍接受不到。她說那晚之後，香港變了天，「好似夾硬要我去接受咁嘅社會」。裁決等了兩年，很多白衣人仍逍遙法外，她心中氣憤，但只剩無奈，「我哋冇權冇錢乜都冇，佢哋做乜嘢都冇符，邊度有可能有公平兩個字？」

右膝仍留長疤痕 要向銀行借十幾萬手術費

裁決前一日，剛好是林婆婆去覆診的日子，她乘搭巴士出發，記者提議坐在上層人較少。她搖一搖頭，說搭巴士都是坐下層，因為對踏上那條樓梯沒有信心，「你上樓梯點要都䟴上去嗰下力，就算落樓梯我都係驚，我上一次去民主黨記者會，我都係約咗人，一邊扶住我，咁我另外兩隻手就扶住欄杆，逐級咁樣行囉。」

林婆婆覆診時拉高褲腳，右膝仍殘留五吋長疤痕。她說手術費和醫藥費都是不菲負擔，「（手術費）我哋都係問銀行借嘅，醫院手術費就係十幾萬，之前去睇醫生錢，同埋物理治療，手術之後仲要去覆診」。她說，不用照X光要過千元，若加上物理治療則要2,000多元，幸好私家醫生願意提供折扣。

多名傷者陸續放棄追究 憂港人對不公義沉默

她說，經過近兩年康復期，自己身體和精神狀況都有好轉，但對於7.21事件仍然耿耿於懷，尤其是索償至今徒勞無功。今年5月民主黨莊榮輝等人召開記者會，公佈在諮詢法律意見及其他原告人之後，決定終止索償。當時律師團隊成員何俊仁透露，案件恐排期逾1年才處理，訴訟料花數以百萬元，但現時停止案件一定要支付堂費，料最少支付數以十萬元費用。

林婆婆說，要透過法律途徑追究政府太艱難，因為政府有龐大資源和法律團隊應付訴訟，但小市民卻難以負擔訟費，「你一條魚毛，點樣同人鬥呢？」她說，這兩年很多7.21傷者都漸漸放棄追究，自己很擔心有日香港人對不公義沉默，「如果個個都返工、放工，返屋企關埋門，其實係有事（發生），但係冇人講冇人提，咁即係『冇事』囉。」

家人都勸她低調一些，但林婆婆覺得自己沒有錯，「雖然你可能覺得我唔係影響到任何政策，起碼我仲未死，我仲有把聲，我就算跛咗我仲可以行出嚟，我理直氣壯呀，我冇害過人」。她今年66歲，在香港土生土長，經歷過自由、公平的年代，「我希望我唔好咁快死」，她不想死不眼閉，「希望睇到我哋有轉變嘅一天，但唔知幾時」。

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