國安警昨日以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名，拘捕壹傳媒及《蘋果》2名管理層和3新聞工作者並大搜報館。港大法律學院公法講座教授陳文敏今早接受商台訪問時指，雖然警方持由裁判官發出的手令，但《國安法》附件沒有提及可以涉及新聞材料，根據《釋義及通則條例》，如法例中沒有說明有權搜查新聞材料，就當為沒有權力搜查，以保障新聞材料。

他續指，如涉及刑事罪行的新聞材料仍可被搜查，但為保障新聞自由和資料來源，手令需由地方法院或高等法院法官發出，而非裁判法院；搜集到的新聞材料須封存，新聞機構可在72小時內要求發還，除非有緊急程序，法院未判決前不可檢視新聞材料。他認為，警方的行動似乎與相關程序有衝突。

質疑案結不涉《蘋果》 為何凍結其資產

陳文敏指，現在不清楚誰與誰串謀，其中一種說法是5人串謀，但要視乎日後控罪書才知道。他認為，如案件本身不涉及《蘋果日報》、不是串謀者，質疑為何凍結《蘋果》資產。

他認為，《國安法》29條中的「請求」要有對象，亦需有行動請求，與純粹發表個人言論和看法有分別。他提到，高院處理黎智英案時亦有提出爭議，當時控方稱證據基於訪問，故法官認為證據薄弱而容許黎保釋。他指，雖然保釋決定之後被推翻，但他認為法官對案件的評論仍值得深思，如單單評論都變了「請求」外國實施制實，很多言論都會受到影響。

對於警方實疑涉事文章提供「口實」予外國去應用，他質疑即使學者文章也可被其他人使用，怎樣才知道算是提供口實，憂慮會將言論自由的範圍縮得很窄。他批評《國安法》的範圍每日轉變，難以準確拿捏，認為尺度含糊會產生人人自危，產生寒蟬效應。他又引述特首林鄭月娥指《國安法》並非不容許討論爭議議題，認為如是有事實根據，按事實基礎去評論，應予尊重，而非構成罪行。

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