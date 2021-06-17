香港警方昨以涉嫌違反國安法為由，拘捕五名壹傳媒高層，並大舉搜查壹傳媒大樓。台灣《蘋果日報》前社長及壹傳媒執行董事陳裕鑫，隨即在社交媒體以「致堅守最後新聞自由的人」發文，讚揚他們的氣節與風骨，向他們維護新聞自由的勇氣表達敬意。

指足見捍衞新聞自由決心

陳裕鑫在文中指，他60至70年代曾在台灣黨外雜誌工作，經歷國民黨動輒以叛亂罪逮人的歲月，能體會現在港蘋員工承受的心理壓力，亦能感受到其捍衞新聞自由決心之堅定。他認為，《港蘋》是香港新聞自由的最後防線，當局指控是「欲加之罪，何患無辭」。曾與被捕五人共事多年的陳直言，無法想像他們「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」。陳又在文中逐一描述眾人工作點滴，指壹傳媒行政總裁張劍虹雖未懼得罪當道，多次進出警局及法庭，但謹守新聞媒體的角色，「很清楚新聞與政治運動的界線」。

至於曾負責台蘋財務管理的壹傳媒集團營運總裁周達權，陳裕鑫稱其從未干涉編採。港蘋副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉「流着是媒體人的血液，做的是媒體的工作」，與當局指控不符。

陳裕鑫表示，港蘋的同事將來或需在法庭上為新聞自由而戰，甚至成為階下囚，但不少人決意做到最後一刻。他坦言過去因身份問題，未能就涉己新聞公開發言，但「這一刻我終於可以為港蘋老同事講幾句話，為他們所受屈辱抱不平，對他們維護新聞自由的勇氣表達最大的敬意」。

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