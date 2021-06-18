7.21白衣人暴動案共傳召了16名控方證人，當中未有包括當晚受襲的前記者何桂藍與柳俊江。當晚一名攝影記者同樣因拍攝而遭白衣人圍毆，攝影機更遭拋出街外，但拍下施襲者臉容的錄影片段卻幸保不失。原本他被要求出庭作供，惟警方卻在開審前一天通知他不用出庭。他今次受訪，希望藉分享遇襲經歷，補回真相的缺口。

7月21日當晚，幾乎全港前線記者都身處金鐘上環一帶，記錄示威者與警方在港島街頭巷尾的激烈衝突。當時無人預料到，元朗正在醞釀的另一場風暴。

攝影記者Pearl（化名）當晚在立法會有蓋示威區守候，突然收到通知指元朗有事發生。他未及了解因由，便風風火火執拾攝影器材，騎電單車趕到元朗西鐵站。他約於晚上11點抵達，經B出口而上，隨即看見十多名白衣人正在用藤條追打一名頭戴黃色頭盔的青年。Pearl見狀馬上舉機拍攝。

拍攝期間遭白衣人圍毆 攝影器材被拋出街外

眾人追逐期間，白衣人注意到鏡頭，轉而包圍攻擊Pearl，用藤條打他的背部和手臂，也有人用力按着他的攝影器材，「因為佢哋好多人，我以寡敵眾，咪由得佢（白衣人）搶囉，搶咗之後就原地掟，掟到分解咗，再扔埋落街」。其後白衣人稍為退卻，Pearl才成功脫險，「我試過打999，但真係打唔通……後來先知原來其他市民都打唔通。」

Pearl受襲後沒有馬上離開，而是轉用手機繼續拍攝，並進入收費區內採訪。他解釋：「我諗係職業病……我冇諗過咩安唔安全，我知道對面仲有啲嘢，我就要過去睇。」他其後返回受襲地點，走到地面尋找攝影機殘骸，竟然在草叢附近找回攝影機的記憶卡。雖然其他機件已不見影蹤，但最珍貴的錄影片段卻失而復得，「而家諗返，真係萬幸」。

作為7.21事件的受害人，Pearl曾受警方邀請參與認人程序，其後被要求出庭作供。然而，直至首宗白衣人案件開審前一日，警方突然致電通知他不用出庭，「我覺得好奇怪，好兒戲……唔係法庭出summons（傳票）㗎咩？點解係警察口頭打畀我？」翌日他碰巧在灣仔附近工作，決定親自走入法庭，向案件主管求證，最終確認自己不需作供。

「點解有警員到過場，但冇警員出庭作供？」

Pearl明白，可能他的證供與案中被告沒太大關聯，故最後遭控方剔除。然而，他只想為真相出一分力：「7.21事件丟淡咗，警方就可能放埋一邊，半close file（結案）咁……我呢部份如果冇人講，可能冇人知嗰度發生過襲擊。」

25天的審訊，Pearl雖然未能親身到庭，但他幾乎每天都會剪報，留意每日審訊的內容重點，並在報紙上寫上註腳。不過，他至今仍是滿腹疑問：「點解有警員到過場，但冇警員出庭作供？」、「控方篩選證人嘅準則係乜？」、「點解調查咁耐，淨係拉到幾個人？」他坦言對審訊的一切都感到灰心、無奈。

接近兩年之後，Pearl再次回到元朗西鐵站，看着站內一切如常，卻想起因車輛查冊被定罪的記者蔡玉玲、反遭控告暴動罪的前立法會議員林卓廷。他不禁感嘆謂：「不論六個被告最後入唔入罪都好，都還唔到香港人一個公義。」

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