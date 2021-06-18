今年初遭建制派狙擊，指轄下M+博物館藏品「M+希克系列」等政治藝術品，涉違《國安法》的西九文化區管理局，今日續有人事任命，管理局宣佈任命原由政府借調署理行政總裁、被傳是的特首林鄭月娥心腹的馮程淑儀「坐正」為行政總裁。

馮程淑儀將於今年10月15日履新，任期3年。管理局稱經過全球招聘，認為馮程淑儀是最佳人選，並讚揚她對本地文化藝術發展的認識「無出其右」。西九文化管理局年報顯示，行政總裁酬金於2019/20年為626萬。相比馮程淑儀借調前領首長級官員D8級最高薪酬、即年薪高達364萬元，「坐正」後有望加薪逾71%。

西九管理局地震 前CEO被提早完約

西九文化區管理局近年屢次傳出管理層「地震」，對上一次是馮程淑儀的前任栢志高，栢志高的行政總裁合約原於今年8月到期，但在去年9月尾突遭知會不獲續約，並須提早於去年11月離任，此後馮程淑儀由去年12月起一直以政府借調名義，出任署理行政總裁而今年6月，並於今日正式公佈「坐正」為行政總裁，將於10月履新，任期3年。

西九文化管理局董事局主席唐英年表示，於本月經全球招聘共有100多位本地、內地和海外的候選人，認為馮程淑儀是最佳人選。管理局讚揚她對本地文化藝術發展的認識「無出其右」。

馮程淑儀：守法是絕對的底線

馮程淑儀認為西九在現金流上遇到較大挑戰，新博物館落成需增加開支，而且文化藝術設施會蝕錢，但會在企業發展上，例如發售紀念品或舉辦活動，從中增加收入，並預計將推岀上蓋物業發展組合，透過商業、寫字樓、酒店及零售餐飲等項目，提供收入來源，「就算過去疫情下，西九嘅零售及餐飲生意都相當好」。

被問到上任後，會否干涉M+博物館中的展覽內容，如不容許六四或反修例事件相關展品展出，馮程淑儀則表示：「你呢個提問好奇怪。」她指M+有完善的各理團隊，作為行政總裁不會亦不應該參與策展工作。

她指，西九作為公營機構，守法是絕對的底線，在這個大前提下策展同事會以專業、持平及客觀的態度去作策展方向。

前職級年薪高達364萬

唐英年表示，於本月經全球招聘共有100多位本地、內地和海外的候選人，認為馮程淑儀是最佳人選。他指，馮程淑儀曾出任康樂及文化事務署署長、民政事務局常任秘書長等公職，故認為她對本地文化藝術界別擁有豐富行業知識，而且他本身認識馮程淑儀，認為她做事有才能，能夠將西九為世界的文化藝術樞紐。

翻查資料，馮程淑儀借調西九前，出任政策創新與統籌辦事處總監，屬首長級官員，薪酬為最高D8級，頂薪點每月$303,950，年薪高達364萬；西九文化管理局年報顯示，行政總裁酬金於2019／20年為626萬，換言之，馮程淑儀有望加薪逾71%。

丈夫涉賭王姨仔賄賂案罪成判囚

馮程淑儀被傳是特首林鄭月娥的心腹，於1986加入政務職系，2018年出任政策創新與統籌辦事處總監，翌年晉升至首長級政務官。

馮程淑儀丈夫馮永業，1985年畢業後投身政務官，曾參與籌劃迪士尼樂園和科學園等工作，06年離開政府。前年因涉收受賭王姨仔陳婉玉51萬元賄賂案，在庭上披露與馮永業維繫十多年的婚外情，馮永業終罪成被判監9個月。

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