前年7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件，六人不認罪受審，案件今日裁決，其中五人罪成，還柙候判。有被告家屬聞判後喃喃自語：「有良知嘅人會知發生咩事。」其他旁聽人士直指「犯法就真係犯法」，被告家屬聞言不忿反擊謂：「俾天收呀！」旁聽人士回應道：「係呀，講得啱！」另有被告家屬離開法院時朝著在場傳媒倒水，並謂「奠畀你哋呀」，有記者衣服被水沾濕。被問到對裁決有何意見，家屬沒有回應，繼續向地面倒水。

有旁聽親屬聞判後低呼：「嘩，邊有黃到咁㗎！」休庭期間，有被告家屬與其他旁聽人士對罵。有被告家屬喃喃自語：「有良知嘅人會知發生咩事。」有其他旁聽人士直嗆：「超，犯法就真係犯法嘛！」被告家屬聞言不忿反擊謂：「俾天收呀！」旁聽人士回應道：「係呀，講得啱！」被告家屬再謂：「遲早㗎咋，到你哋呀！」

被告家屬詢問懲教人員探監與私飯安排

鄧懷琛的家屬聞判後哭出來。鄧英斌則與家人隔著犯人欄短暫對話，家人亦哭至雙眼通紅。有家屬包圍庭上懲教人員，詢問荔枝角收押所的探監與私飯安排。

被指持棍鼓勵白衣人施襲的鄧英斌，早前審訊期間在庭外與其他被告閒聊，憂心忡忡地表示本案「政治壓力太大喇」，更直言：「（法官）全部都釘得！」鄧英斌更提及其他反送中案件，抱怨謂：「衝去掟汽油彈嗰啲，係呀，佢唔會放你呀；但隔離嗰啲好多冇（掟）㗎嘛……你咪搵嗰官講，你嗌佢去掟囉；咁你聽唔到佢嗌㗎嘛，同我嗰個版本有咩分別呀？」

而一度在案發現場昏迷送院、曾在審訊中自言當日只是買燉蛋的「飛天南」吳偉南，步入犯人欄前服藥，手部抖震，其女兒庭上一度痛哭。飛天南的妻女及親友休庭期間，在庭外宣洩滿腔不忿。其中有女親友稱葉官宣讀裁決音量小，幾乎聽不到，形容法官判決「根本無賴嘅」。

另一名女親友則指：「現場黑衣人唔係拉咗好多個㗎咋！有冇拉過呀？畀口供嗰啲全部都係黑衣人嚟㗎啦！全部都係暴徒嚟㗎啦！」飛天南其中一名女兒哭訴和應謂：「拉咗幾個咋！」女親友又指：「嗰啲仆街記者寫我哋，啲仆街聽日一定大肆宣傳啦！」

親友揚言「影咪影，行得正企得正」 庭外卻戴帽戴黑超

有女親友又指：「林卓廷呀，佢梗係煽動啦！點會唔係煽動！」女親友又安慰飛天南兩女謂：「你哋自己要堅強啲呀，知唔知呀？後面仲有好多嘢要安排㗎，求情信都要搵人寫！」其中一名女兒哭訴「媽媽身體又唔好」，不停拭淚。

女親友在討論撰寫求情信期間，突然提出：「其實呢，有冇得上訴㗎？個法官根本、個立場全部偏頗嘅！」

飛天南的親友等候電梯離開法院大樓，其間飛天南的兒子表示有很多記者在法院門外守候，另一名女家屬聞言即回應謂：「由X佢囉，影咪影，行得正企得正！」惟他們步出電梯地下大堂時，卻分別戴上「黑超」及鴨嘴帽，亦無回應傳媒提問。

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