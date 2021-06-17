【本報訊】警方國安處昨晨出動500人再次搜查蘋果日報大樓，較去年8月的大搜捕更苛刻，禁絕員工進入工作範圍，癱瘓新聞運作。記者面對打壓無畏無懼，堅守崗位，用盡一切可行方法撐下去，450米外、同屬壹傳媒集團的百樂門印刷廠被用作臨時工作室，有同事帶手提電腦上班，有人在家工作，繼續新聞運作。

無愧讀者 無負《蘋果》精神

昨晨8時許記者返回蘋果日報大樓，去年8月10日的畫面重現，公司外圍泊滿警車，各樓層及出入口遍佈警察，記者走進去即遇警員攔截要求登記資料，二樓採訪部禁止進入，警員表示只能到五樓飯堂等候或離開。

辦公室若遭警方長時間封鎖，新聞運作勢被打亂，經主管商議後，記者由駿盈街步行至駿光街印刷廠，把一樓改為臨時工作室，高峯時共20多人，包括靜態、突發、法庭及馬經組同事。由於電腦僅得10台，幸電腦部同事多次趕來幫忙，半小時後終開啟到大部份電腦，雖連接到公司文稿庫，但因電腦速度緩慢，也沒軟件製作圖片，記者以網上試用版初步解決問題。礙於電腦不足，有記者自發帶手提電腦及iPad開工。問題一一解決，臨時工作室一下子沸騰起來，打字聲、電話聲此起彼落。臨時工作室如同避風港，讓記者專注工作，把新聞第一時間上載讓讀者瀏覽，了解蘋果大樓被搜查情況。

記者怕嗎？擔心嗎？在這荒謬世代，害怕有用嗎？倒不如做好本份，才能無愧於長期撐《蘋果》的讀者，無負於《蘋果》辦報精神。何況《蘋果》自創刊以來一直遭受打壓，2014年10月13日反佔中人士包圍公司阻礙發行、去年8月10日警方大舉搜查蘋果大樓，記者身經百戰，學懂積極豁達應對。

昨午1時許，記者慶幸合力搶救到這五小時的新聞工作，令《蘋果》網上即時新聞不致中斷，其後警方收隊離開，蘋果大樓解封，記者陸續返回大樓繼續工作，當踏入二樓大堂，看見印有「質量是我的承諾」簽名板，記者不禁肅然起敬。