警方昨日大舉搜查蘋果大樓及拘捕蘋果高層及新聞工作者。事隔一日，多個建制派政團今日（18日）表態撐警，民建聯主席李慧琼指新聞從業者非法外之人，新民黨相信警方行動「定必基於充分的證據」，經民聯主席盧偉國認為損害國家利益的人定非「愛國者」。

新民黨指外國對警批評不恰當

民建聯主席李慧琼今日回應昨天《蘋果》再度被警務處國安處動員500人搜捕時指，支持國安處嚴正調查一切違反《國安法》的機構或人士，揚言香港是法治社會，任何人和組織都有責任守法，新聞機構不例外、新聞從業員也非法外之人，而且言論自由和新聞自由不是無邊無際，不可作為違法的保護傘。

新民黨今日亦發新聞稿撐警方行動，又駁斥英、美和歐盟批評港府利用《國安法》壓制異己是「政治操作，批評並不恰當」，相信「國安處的行動定必基於充分的證據，法庭批出手令亦必基於其獨立判斷。」

經民聯倡培養「愛國」人才 撐郊野公園建屋

經民聯今日舉行記招講述其「七一宣言」時，盧偉國強調「無論咩機構、咩人都唔可以用不同『面具』遮蓋背後嘅不良動機、違法行為。」被問到《蘋果》哪篇文章涉及「勾結外國勢力」、牴觸《國安法》時，他推說「我相信市民心中自有公論」，揚言損害國家利益、破壞社會安寧的人士一定不是「愛國者」。

至於經民聯提出「七一宣言」指，要培養治港人才及《香港十年安居計劃》，支持在郊野公園邊陲地帶建屋，推動良政善治，例如讓工商業人士在政府內「掛職」，以助培養「愛國」人才。

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