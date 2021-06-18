政府今日公佈，任命民建聯立法會議員葛珮帆為科技園董事局成員，任期由7月1日起生效，為期2年。

4名現任成員，包括CLARKSDALE INVESTMENT LIMITED董事長鍾郝儀、S28 CAPITAL創始人兼首席執行官何正德、明愛專上學院及明愛白英奇專業學校校長麥建華博士和花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀，都獲再度委任，任期獲延長多2年。

創新及科技局局長薛永恒指，深信董事局成員將可繼續帶領科技園公司「有效地履行公共使命」，鞏固香港作為區內創新及科技樞紐的地位。

科技園公司於2001年開始運作，管理香港科學園、3個工業邨及創新中心，並為工業提供土地和相關設施等。現時壹傳媒旗下的《蘋果日報》和百樂門印刷公司，均正使用科技園公司管理的將軍澳工業邨。

促科技園公司調整條款防危害國安

壹傳媒早前被指違反地契時，葛珮帆曾接受《東方日報》訪問，指科技園公司應嚴肅跟進任何與工業邨用地及資源宗旨不符的違規情況；又稱支持科技園按既有合約條款行事，如有人及公司犯規，應嚴正處理。

葛珮帆亦在訪問中指，《港區國安法》已生效，科技園公司應檢視現有的工業邨合約條款，考慮需否作出相應調整，防止有人利用工業邨土地作出「危害國家安全」舉動。

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