食物及衞生局昨晚公佈，因應社區檢測中心的使用情況，會將原來21間社區檢測中心減至18間，並重新分配承辦商。曾發生集體假陽性事件的華大基因，由原來承辦7間社區檢測中心減至2間，政府並引入3間新承辦商，但該局至今沒有公佈華大基因假陽性事件的正式調查報告，及會否懲處華大基因。

食衞局昨晚公佈，經檢視各社區檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定延長18間社區檢測中心的運作。透過具競爭性的採購程序，18間社區檢測中心會由9間承辦商負責營運，即每個承辦商營運2間。政府指是經充份考慮有關機構的檢測能力、過往經驗及表現等各項因素。

重新分配承辦商 引入3間新公司

根據名單，華大基因由之前承辦7間檢測中心減至2間， 政府並引入3間新承辦商，包括香港體檢及醫學診斷中心有限公司、中檢醫學檢驗有限公司及駿嶺生物科技有限公司。不過食衞局至今未公佈，早前華大基因因實驗室交叉污染，引致逾20個樣本集體假陽性事件的正式調查報告，及會否處分華大基因；只曾表示已暫停委派華大基因為新流動採樣站提供服務，亦不排除減少採用華大基因向政府提供的其他檢測服務。

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