【本報訊】曾帶領師生在校內為六四慘劇死難者祈禱的油尖旺區小學德信學校校長郭超群，被指因「未能履行校長職務」於本周二起休假，事隔三日，該校家長教師會向全校家長發公告，表示昨午接獲校監通知， 「今天收到郭校長的病假申請，他需要休假大約六至八星期」，校監要求家教會將此訊息轉達給其他家長，惟校方仍未正式交代事件。

公佈前仍如常活動 家長愕然

二年級家長張先生昨向本報透露，學校至今仍未正式發出通告交代校長休假詳情，只由家教會轉告家長，指校長郭超群因病須休假大約六至八星期。家教會信息尾段祝校長早日康復，「好好休息後回歸校園」。

校監何炳德本周二向家長所發通告，提到校長郭超群因「未能履行校長職務」即日起休假。法團校董會已安排副校長李美鶯署任校長職務，跟進校務事宜。通告並未提及休假原因。連日來傳媒不斷追問事件，惟校方一直未有提及郭超群是因私人包括健康理由而須即時休假。本報昨再向校方查詢，截稿前未獲回覆。

辦學團體東亞教育促進會回覆「香港01」表示，教育局及辦學團體充份了解事件發展，暫未有進一步資訊可提供，過去數年辦學團體一直收到對郭超群的正面評價。

郭超群歷年來屢辦校內六四祈禱會，惟突然在小一叩門收生的重要時刻休假，惹來揣測。小三學生的家長陳太稱，2019年起已不再於校內見到「六四」展板，而據她從其他家長了解，郭校長曾表明會落實國安教育，又指郭立場中立，相信「突然休假」無關政治問題。她稱兒子當日在校監公佈訊息前，早上仍見郭校長如常活動，因此收到校長「休假」消息時，亦感愕然。