自財政預算案公佈將發放$5000元消費券，市民一直關心發放期數、能否套現等問題。種種疑問今終於有定案，《蘋果》整理10大常見問題，講解消費券申請流程和使用限制等。

Q1：消費券何時起接受申請？

A︰7月4日起開始接受登記，至8月14日截止，為期6星期。

Q2：有何條件？

A︰申請人必須是2021年6月18日或之前年滿18歲，並在港居住的香港永久性居民或新來港人士，同時受「兩年內居港條款」限制。如參加廣東／福建計劃長者、境外求學的學生、工作假期的參加者、健康問題在港以外留醫等則可獲豁免。

Q3：如我在2019年6月17日離開了香港，能否申請消費券？

A︰不能，申請人必須是在2021年6月18日起，倒數兩年內，長時間留在香港。政府會與入境事務處核實資料，並委託德勤會計師行隨機抽查。屆時申請人或要提供住址證明或工作證明等資料，證明過去兩年長時間留在香港。

Q4：我可透過甚麼平台領取消費券？

A︰可經八達通、「Tap & Go拍住賞」、「支付寶香港」或「WeChat Pay HK」領取。

使用「Tap & Go拍住賞」、「支付寶香港」和「WeChat Pay HK」的市民，款項將透過手機應用程式直接存入賬戶。

至於使用八達通領取津貼的市民，可於港鐵站、輕鐵客務中心等公共交通補貼領取站、7–11 、OK便利店、惠康超級市場的分店、八達通服務站或透過八達通手機應用程式領取。

Q5：4個支付平台有何分別？

A︰「Tap & Go拍住賞」、「支付寶香港」和「WeChat Pay HK」將分兩期發放，第一期會先發放$2,000，再於第二期發放餘下$3,000。至於八達通則分三期發放，首兩期分別發放$2,000，剩下一期發放$1,000。另外，4個平台均有不同的申請優惠。

Q6：我可以如何登記？

A︰可透過電子登記或填表。電子登記的市民可率先領取第一期消費券，最快可於8月1日收到。

電子登記：

1. 進入政府電子消費券網站

2. 認證個人身份（「智方便」、回答保安回題、上載香港身份證複本）

3. 提供登記資料及選定儲值支付工具賬戶；

4. 就「在港居住」要求作聲明

填表︰

1. 可以政府電子消費券網站、各區郵政局、民政事務署、社會福利署或房委會辦事處索取登記表格

2. 填妥及簽署登記表格及釘附香港身份證副本

3. 於辦公時間把表格投進郵政局，或指定銀行分行的表格收集箱。特別留意，今次不設郵寄交表。

Q7：4個支付平台有何分別？

A︰「Tap & Go拍住賞」、「支付寶香港」和「WeChat Pay HK」將分兩期發放，第一期會先發放$2,000，再於第二期發放餘下$3,000。至於八達通則分三期發放，首兩期分別發放$2,000，剩下一期發放$1,000。另外，4個平台均有不同的申請優惠。

Q8：消費券會過期嗎？

A︰視乎支付平台和發放期數。

如使用「Tap & Go拍住賞」、「支付寶香港」和「WeChat Pay HK」，兩期的消費券會在同一日到期。

至於八達通，市民則要將首兩期，共$4,000的消費券用光後，才能獲發最後一期的$1,000消費券，但最後一期不設到期日。

Q9：如家中長者不諳電子儀器，政府有何協助？在囚人士也可申請嗎？

A︰長者如有特別需要，可聯絡社會福利署。至於居住院舍的長者，政府會透過社會福利署向有關監護人或委託人發信，可由監護人代領。其他有需要人士亦可委託代理人登記。而在囚人士亦可申請，懲教處會提供特別表格供在囚人士填寫。成功申請後，可轉讓消費券供親友使用。

Q10：消費券使有範圍有何限制？可否套現？

A︰消費券只可用於本地的實體和網上店舖，水電煤收費、金融產品如保險或海外消費等均不適用。

政府又稱支付平台會監察套現行為，如發現可疑交易，或會將商戶剔除計劃之外。如發現涉及合謀、欺詐或犯法行為，會交由執法機構跟進。

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