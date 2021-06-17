「醫生，我需要減肥嗎？」一位體重達80公斤、BMI 33的準媽媽苦惱地對我說。

我剛剛為她完成一結構超聲波，正伸展一下自己有點兒震抖的右手，深呼吸，只說了一個字：「不！」

體重超標，甚至肥胖，在現今社會越來越普遍。大家不妨利用身高體重指標（BMI，即是以懷孕前的體重（公斤）除以身高2（米2））來看看自己是否超重。如果計算出來的數值介乎25至29.9的話，就屬於超重；如果介乎35至39.9之間，就是肥胖。BMI越高，懷孕目標體重增幅越少。如果你的BMI介乎25至29.9之間，懷孕時你的體重增幅大約是7至11公斤，如果BMI超過30的話，增幅則約5至9公斤。

超重或肥胖並不代表你有福氣，反而會增加多種懷孕的風險。對於媽媽而言，BMI數值越高，血壓高、妊娠毒血症，血栓塞、妊娠糖尿病、早產、產程過長、緊急剖腹取嬰手術機會率、和產後出血等的風險就會增加。對於BB而言，媽媽過重或肥胖，會增加BB自然流產、早產、胎兒夭折、神經管缺陷、巨嬰、長大後肥胖和糖尿病的機會。對於醫護人員而言亦是一項挑戰，很多醫療檢查程序的難度會相應增加，當中如抽血、打鹽水針（「點滴」）、超聲波（尤其是結構超聲波）準確性、無痛分娩、全身麻醉時插喉、剖腹取嬰手術等。

面對這種高風險的懷孕，準媽媽應該怎樣做呢？首先，懷孕期間絕對不適宜減肥，因為刻意減肥會使BB缺乏重要營養素，對BB造成傷害，減肥這項艱巨工程還是留待產後才進行吧！媽媽更應專注「適」飲「適」食及適量運動。大家都可能遇到類似的問題，家人或長輩都會勸你為BB健康着想而多吃一點，然而這是正確嗎？事實上，在早期和中期懷孕的時候，準媽媽只要正常飲食便可，毋須特地食雙份食物，到了懷孕後期，你每天也只是需要額外大約200卡路里就已經足夠了。所以，選取合適的食物最為緊要——原味低脂乳酪加一隻香蕉，或是40克的薯片，同樣會為你帶來200個卡路里，那麼你會選擇那一項呢？

對於體重的控制，下期會繼續為大家詳細講解。

蘇振康 婦產科專科醫生