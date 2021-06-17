讀者們：

轉眼間，來到2021年的6月，希望你們一切安好。

在剛過去的六四32周年，儘管政權禁制燭光集會，警方重兵圍封維園，全城氣氛高壓，草木皆兵，但香港人再次展現了讓人吃驚的意志與創意。在街上、在教堂、在家中，以自己的方式，悼念死者，同時展現生者堅守真相與人性的勇氣。

今年6月4日的《蘋果》，A1跨底版刊出32年來維園燭光的照片，其中25幀是創刊以來自1996年每年6月5日的要聞版面。這31幀照片代表的，除了是香港人的堅持，也是《蘋果》的堅持。翌日頭版，空無一人的維園的荒謬畫面，與街上行人手上點點光芒的動人風景，「封得了維園 鎖不住人心」，對比出今年六四的歷史意義。

正如香港人一樣，今年的處境雖然艱難，但作為新聞機構，《蘋果》仍緊守崗位，盡力做好每個採訪、報道，提供相關資訊、故事、分析及評論。在困境中，希望用我們的智慧、創意與專業，履行記錄和回應這個時代的職責。

6月20日將是蘋果創刊26年。未來，還有很多個香港人難忘記的日子，我們會一同度過。未來，還有很多重要的新聞，無論是47人案的審訊、疫情的最新發展，香港電視業、樂壇的創新和突破，我們都會繼續向讀者提供深入、豐富、精采的內容，直至最後一刻。

希望大家繼續訂閱和購買《蘋果》，並鞭策我們進步。謝謝。

《蘋果》副社長陳沛敏

2021年6月15日