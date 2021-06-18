前立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人，去年4月初在酒吧開會，被票控違反四人限聚令。早前審訊時，控方指會議是為林瑞華參選立法會造勢，辯方則稱只是探討酒吧營業禁令，酒吧並已落半閘及張貼私人聚會字樣。案件今在九龍城法院裁決，裁判官鄭念慈接納會議是討論限酒吧令，傳揚防疫資訊，符合規例豁免的聚集目的，裁定陳淑莊等被告違反限聚令罪名不成立。

鄭官指，當局宣布推行限酒吧令，案發翌日立即生效，實施時間相對短促，由於規例對酒吧業有很大限制，而持有不同酒牌的酒吧所面對的情況亦不同，各酒吧負責人需要了解如何配合政策，減低疫情傳播風險。因此，鄭官接納涉案聚會目的是傳揚預防疫情的資訊，符合規例豁免的聚集目的。

另一被告酒吧持牌人陳偉才（32歲）面對兩張傳票，首罪指他營運酒吧，明知而容許群組聚集，同樣因獲規例豁免而罪名不成立。次罪指他容許某人進入酒吧前未量度體溫，以及容許多於四人同桌，則被判罪名成立，罰款5,000元。鄭官認為當時業界人心惶惶，故酒吧職員沒小心謹慎地為每名進入酒吧的人量度體溫，而陳偉才忙於準備會議，不可能時刻留意職員有否遵守規定，因此接納控方證人觀察，裁定罪成。

陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）被票控參與受禁羣組聚集罪，涉於去年4月2日至3日在太子大南街酒吧「HANDS」犯案。證供提到，警方當晚曾到酒吧勸喻，但沒有即場檢控，事後接獲過百宗針對陳淑莊的投訴，才重新調查。

審訊時控方傳召報案人潘美美及其朋友吳楚勤等證人。潘供稱當晚與朋友敍舊，目擊多人進入涉案酒吧，擔心「有疫情感染，又或者有壞分子聚集」，覺得「好離譜」和「目無皇法」。吳則在涉案酒吧用膳，他稱從近門口位置聽到酒吧內有男女聲談及參選立法會。吳拍下影片，將截圖交予《星島日報》及《東周刊》，而潘亦從馬路觀察陳，並拍攝陳上車離開。辯方質疑潘美美等人其實是跟蹤陳淑莊，顯然有不良動機，並非誠實證人。

林瑞華出庭作供時解釋，政府宣佈案發翌日起推行酒吧營業禁令，他於是召開業界緊急會議，邀請身為大律師和議員的陳淑莊提供法律意見。他稱當時要求酒吧「落半閘」，表明是私人聚會，亦在大閘旁貼上「Private」（私人）字眼，酒吧在開會前已要求客人結賬，而會上沒提及立法會選舉，不是造勢大會。

控方結案陳詞時指，林瑞華自言會參選立法會，他邀請黨友陳淑莊聚會，顯然是造勢。控方亦質疑，辯方稱被告以為聚會獲法例豁免，以及酒吧案發時不是公眾地方，屬誤解法律；即使被告真誠相信酒吧並非公眾地方，也不應犯險聚會增加病毒傳播機會，心存僥倖「踩界」。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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